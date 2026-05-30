◇交流戦 ヤクルト7−2楽天（2026年5月29日 楽天モバイル 最強パーク）

ヤクルト・山野太一投手（27）が29日、楽天戦で7回途中1失点と好投し、両リーグトップの7勝目を挙げた。池山隆寛監督（60）にとっては、楽天時代の野村克也監督に打撃コーチとして師事した古巣球場での一戦で交流戦初勝利。連敗を3で止め、同率でリーグ首位をキープした。近年大きく負け越していた5月は12勝9敗1分けとし、リーグ優勝した22年以来、4年ぶりの5月勝ち越しを決めた。

ここで過ごした時間があるから今がある。池山監督は言う。「自分のコーチ業は、ここの場所が土台」。恩師・野村克也監督に呼ばれ06年から4年間、楽天の打撃コーチを務め「ノムラの教え指導者編」を学んだ。その仙台で交流戦初勝利。「ようやく勝ちがついて良かった」と笑った。

誰よりも早く球場に来ていたと回想する。ナイターでも「9時には来ていた。サウナのスイッチを入れるのが私の役目だった」と懐かしむ。資料を読み、データ収集。一日のほとんどを球場で過ごした。ミーティングを重ね、準備を大切にする「野村野球」を学んだ。「その4年間が自分自身の自信にもなった。それがあったからこそ長く野球をやれている」。今もユニホームを着られている感謝を改めて口にした。

今季の躍進の象徴が山野だ。7回途中1失点で勝利に導いた左腕も、この地で成長した。東北福祉大の4年間は「プロになるための技術、体をつくった場所」と振り返る。定期的に何度も楽天戦を観戦に訪れ「ウィーラー選手（現巨人打撃コーチ）のタオルを買って応援していた」と笑った。この日は、自身と同じく高川学園（山口）から同大に進んだ在学中の後輩を招待。両リーグ単独トップの7勝目を届け「いいものを見せられた」とうなずいた。

低迷した近年は大きく負け越していた鬼門の5月を12勝9敗1分けとし、優勝した22年以来4年ぶりの勝ち越しを決めた。池山監督は「（5月を）一つのヤマにはしていたけど、次のヤマは待っている。交流戦も鍵」と言う。頭の中では既に、次の戦いの準備を進めていた。（小野寺 大）