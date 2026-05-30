ÆüËÜ¶¶¤ÎóÊÎÛÁü¤Ë±©¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¹¾¸Í¤«¤é¾¼ÏÂ¤òÃ©¤ëÎò»Ë»¶Êâ
ÆüËÜ¶¶¤òË¬¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢´Ñ¸÷¤â³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¹¾¸Í»þÂå¤Î°ïÏÃ¤Ë¤Õ¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¡¢ÌÀ¼£¤«¤é¾¼ÏÂ¤Îµ²±¤ò»Ä¤¹·úÂ¤Êª¤¬¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï¸«¤É¤³¤í½¼Ê¬¡£Îò»Ë¤òÃ©¤ê¤Ä¤Ä¡¢»¶Êâ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥í¥ó¥º¤ÎóÊÎÛÁü¤Ë±©¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©
ÆüËÜ¶¶¤Ç¿©»ö¤ä°ìÇÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¤¬¡¢¾¯¤·»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤°¤ë¤Ã¤È¤ª»¶Êâ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ã¤Æ¡ÖÆüËÜ¶¶¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ª¹¾¸Í¤Î»þÂå°ÊÍè¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£ÆüËÜ¤ÎÃæ¿´ÅÀ¡£¤½¤ÎÂÀ×¤ä¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÌÀ¼£¡¢ÂçÀµ¡¢¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡ÖÆüËÜ¶¶¡×¡ÊÃÏÌ¾¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡É¶¶¡É¤ÎÊý¡Ë¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£
ÆüËÜ¶¶¤ÎÆîµÍ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¶¶¹â»¥¾ìÀ×¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¡ÉÆüËÜ¶¶Í³Íèµ¡É¤Ë¤ÏÆüËÜ¶¶¤ÎÍèÎò¤Î³µÎ¬¤¬¡£¤´Â¸ÃÎ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¶¶¤¬½é¤á¤Æ²Í¶¶¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1603¡Ê·ÄÄ¹8¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¡£ËëÉÜ¤¬¹¾¸Í»Ô³¹¤òÀ°È÷¤·¡¢¸Þ³¹Æ»¤òÄÌ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤³¤Î¶¶¤ò¤«¤±¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¯ÅÀ¤ÈÄê¤á¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡ØÆüËÜ¶¶¡¡¹â»¥¾ìÀ×¡Ù¡Ö¹â»¥¾ì¡×¤ÏËëÉÜ¤¬ÙÝ½ñ¤ä¶ØÎá¤òÈÄ¤Ë½ñ¤¤¤Æ·Ç¼¨¤·¤¿¾ì½ê¡£¹¾¸Í¤ÎÏ»¹â»¥¾ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÇÉâÀ¤³¨¤Ê¤É¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤³¤Ï¸½ºß¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñÆ»¤Îµ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¶¤ÎÃæ±û¡ÊÆ»Ï©¤ÎÃæ¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¹ñÆ»Ï©¸µÉ¸¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ï©É¸¼±¾å¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤Îµ÷Î¥¤Ï¤³¤³¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¡ÖÆüËÜ¶¶¡×¤ÏÌÚÀ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¹¾¸Í´ü¤Ë²¿ÅÙ¤â¾Æ¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Î¶¶¤Ï1911¡ÊÌÀ¼£44¡ËÇ¯¤Ë²ÍÀß¤µ¤ì¤¿20ÂåÌÜ¡£½é¤ÎÀÐÂ¤¤ê¤Î¥¢¡¼¥Á¶¶¤À¡£
¡ØÆüËÜ¶¶¡¦ÆüËÜ¹ñÆ»Ï©¸µÉ¸¡ÙÆüËÜ¤Î¹ñÆ»¤Î´ðÅÀ¡ÖÆüËÜ¹ñÆ»Ï©¸µÉ¸¡×¤ÏËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤ÏËÌÀ¾µÍ¤Î¹¾ì¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
·úÂ¤Êª¤È¤·¤Æ¤â¸«¤É¤³¤í¤ÏÂ¿¤¤¡£ÆÃ¤ËÌÀ¼£¤Îµð¾¢¡¢ºÊÌÚÍê²«¤¬¸ÜÌä¤È¤Ê¤ê¡¢Áõ¾þ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥ó¥ºÁü¤ÏÉ¬¸«¡£¶¶¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï±©¤Î¤¢¤ëóÊÎÛÁü¡Ê¤³¤³¤«¤éÆüËÜÃæ¤ØÈôæÆ¤¹¤ë°ÕÌ£¤é¤·¤¤¡Ë¤¬¡¢¶¶¤Î»Í¶ù¤Ë¤ÏÅìµþ¤Î¼é¸î¡¦ÈË±É¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»â»ÒÁü¤¬ÁêÅö¥¤¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌµÍ¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¶¶µû²Ï´ßÀ×¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¶¶¤«¤é¹¾¸Í¶¶¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ¶¶Àî±è¤¤¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÁ¯µûËþºÜ¤ÎÁ¥¤¬½¸¤Þ¤ë²Ï´ß¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£¡Ö°ìÆüÀéÎ¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾¦¤¤¤ÏµÈ¸¶¡¢²ÎÉñ´ì¾®²°¤ÈÊÂ¤Ö³èµ¤¤òÄè¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ÎÈïºÒ¤ò´ü¤ËÃÛÃÏ¤Ø¤È¾ì½ê¤ò°Ü¤¹¤¬¡¢°ÜÅ¾¤Þ¤Ç300Í¾Ç¯Â³¤¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡ØÆüËÜ¶¶µû»Ô¾ìÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡ÙÆüËÜ¶¶¤ÎËÌµÍ¤Ë¤ÏÆüËÜ¶¶µû²Ï´ßÀ×¤ò¼¨¤¹Èê¤¬¤¢¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢ÄÑÅç¤Îµù»Õ¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤Çµû¤òÇä¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦
¶¶¤òÅÏ¤Ã¤Æ»°±ÛÂ¦¤Ø¹Ô¤±¤Ð¡¢Îò»ËÅª·úÂ¤Êª¤È¤·¤ÆÆ²¡¹¤¿¤ë°ÒÍÆ¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡Ö»°°æËÜ´Û¡×¡£»°°æºâÈ¶¤ÎËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ1929¡Ê¾¼ÏÂ4¡ËÇ¯¤Ë½×¹©¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£Àß·×¡¦»Ü¹©¤ÏNY¤Î²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷¤µ¤ì¡¢20À¤µª¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·¸ÅÅµ¼çµÁÅª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø»°°æËÜ´Û¡Ù°Õ¾¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÁÔÎï¡×¡ÖÉÊ°Ì¡×¡Ö´ÊÁÇ¡×¤È¤¤¤¦¡£³°Áõ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²ÖÖ¾´ä¡£Ãæ¤Ë¤ÏÂçÍýÀÐ¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
Ãæ¤Ç¤â·úÊª¤Î3ÌÌ¤òÊ¤¤¦¥³¥ê¥ó¥È¼°Âç¥ª¡¼¥À¡¼ÎóÃì¤¬¡¢³¬¤ò´Ó¤¤¤Ææà¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°µ´¬¤À¡£
¤½¤·¤ÆÉ´²ßÅ¹·úÃÛ¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÉ´²ßÅ¹¤È¤·¤Æ1914¡ÊÂçÀµ3¡ËÇ¯¤Ë½×¹©¤·¤¿»°±ÛËÜ´Û¤¬¤¢¤ê¡¢1933¡Ê¾¼ÏÂ8¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î¡ÖÆüËÜ¶¶¹âÅç²°¡Ê¢¨¹â¤Î»ú¤ÏËÜÍè¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¸«¤É¤³¤í½¼Ê¬¤Ç¡¢ÆüËÜ¶¶¹âÅç²°¤ÏÉ´²ßÅ¹·úÃÛ¤È¤·¤Æ½é¤Î¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÆüËÜ¶¶¹âÅç²°S¡¥C¡¥ËÜ´Û¡ÙÂçÍýÀÐÃì¤¬ÊÂ¤Ö¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤éÂ³¤¯1¡Á2³¬¿á¤È´¤±¤Î¶õ´Ö¤ä¡¢¤½¤Î³ÊÅ·°æ¤Î°Õ¾¢¡¢¥·¥ã¥ó¥Ç¥ê¥¢¤Ê¤É¤â¸«¤É¤³¤í
¹âÅç²°·úÃÛ»þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÅìÍÎ¼ñÌ£¥ò´ðÄ´¥È¥¹¥ë¸½Âå·úÃÛ¡×¡£½Å¸ü¤ÊÀ¾ÍÎ·úÃÛÍÍ¼°¤Î¿ï½ê¤ËÏÂÉ÷·úÃÛ¤Î°Õ¾¢¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶½Ì£¿¼¤¤¾¼ÏÂ¥â¥À¥Ë¥º¥à¤ÎÌ¾ºî¡£ÁÔÎï¤Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹ÍÍ¼°¤Î»°±ÛËÜ´Û¤È¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤À¡£
¡Î»ÜÀßÌ¾¡Ï¡ØÆüËÜ¶¶¡¡¹â»¥¾ìÀ×¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶1
¡Î»ÜÀßÌ¾¡Ï¡ØÆüËÜ¶¶¡¦ÆüËÜ¹ñÆ»Ï©¸µÉ¸¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®1-8-1
¡Î»ÜÀßÌ¾¡Ï¡ØÆüËÜ¶¶µû»Ô¾ìÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®1-8
¡Î»ÜÀßÌ¾¡Ï¡Ø»°°æËÜ´Û¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®1-4-1
¡Î»ÜÀßÌ¾¡Ï¡ØÆüËÜ¶¶¹âÅç²° S¡¥C¡¥ËÜ´Û¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®2-4-1
»£±Æ¡¿ÂçÀ¾ÍÛ¡¢¼èºà¡¿ÃÓÅÄ°ìÏº
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶¤Î¡É¿è¡É¤ÊÎò»Ë¤µ¤ó¤Ý¤Î²èÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2026Ç¯5·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤âÆüËÜ¶¶¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ª¡¡Îò»Ë¤¢¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¾Ò²ð¡Ê5Ëç¡Ë