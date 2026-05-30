松永久秀の肖像画（画像：共同通信社）

2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第20回「本物の平蜘蛛」では、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉に、信長が激怒。秀吉は蟄居（ちっきょ）を強いられることになり……。今回放送の見どころについて、『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』の著者・真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

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勝手な戦線離脱に信長が激怒？『信長公記』に残る秀吉の「不届き至極」

『豊臣兄弟！』では、松永久秀の“爆死”がどんなふうに描かれるのか──。

第20回「本物の平蜘蛛」は予告の段階で、そこに注目されてきた。放送のラストでは、信貴山城（しぎさんじょう）で炎に包まれた久秀が「戦、戦、戦、戦のこの世にもう飽きた！」と絶叫。「あの世からとくと楽しませてもらうわ！」と爆笑しながら、手元の爆弾に火をつけて、この世を去った。竹中直人による圧巻の演技で、視聴者の期待をも上回る、松永久秀の壮絶な最期となったように思う。

ただ、本来は関係のない二つの戦（「手取川の戦い」と「信貴山城の戦い」）を無理やりに関連づけたこともあり、久秀がなぜあのような状況に追い込まれたのか。その背景がやや分かりづらかったのではないだろうか。

まず、ドラマでは、羽柴秀吉が織田信長から激しく叱責される場面から始まった。上杉謙信率いる上杉氏との戦い「手取川の戦い」において、秀吉が総大将の柴田勝家と作戦を巡って対立。勝手に退却してしまったという。

『信長公記』には「羽柴秀吉が許可も得ずに陣を解いて引き揚げたことは不届き至極である〈羽柴筑前御届をも不申上帰陣仕候曲事之由〉」とあり、秀吉が許可なく退却した結果、ドラマにあったように信長は秀吉の行動を問題視したらしい。

だが、『信長公記』が記すように、秀吉が戦場から勝手に退却して信長に激怒されたとしても、その背景に柴田勝家との対立があったのかどうかは定かではない。それどころか、上杉方の史料では、秀吉が奮闘したとも記載されているなど、手取川の戦いは実態がまだよく分かっていない。

それだけに、この戦をどう描くかは脚本の腕の見せどころとなるともいえよう。今回の大河ドラマでは、この手取川の戦いで信長に叱責された秀吉が、汚名返上のチャンスを与えられ、二度目となる反逆行為に出た松永久秀のもとへと派遣されるという、ややアクロバティックな展開となった。

「大名不在の国」大和への侵攻、松永久秀と幼き当主・筒井順慶の因縁

「松永を説き伏せ、再びわしのもとに跪かせよ。ただし、ただでは許さぬ。あやつの持つ茶器のなかで最も価値のある……平蜘蛛を差し出させよ」

ドラマでは、信長にそう命じられた秀吉と秀長は、信貴山城に立てこもる松永久秀のもとへ。平蜘蛛をこちらに渡して降伏して生き延びよ、と兄弟で久秀を説得するという展開になった。このあたりは完全に創作部分なので、ミッションがうまくいったかどうかは、ドラマのほうをご覧いただくとして、背景について解説したい。

そもそも久秀はなぜ信長に反旗を翻し、信貴山城（奈良県平群町）に立てこもることになったのだろうか。そこに至るまでには、大和国をめぐる長年の争いがあった。

戦国時代の大和国（現在の奈良県）は、守護が武家ではなく、興福寺が実質的な守護職に当たる、いわば「大名不在の国」だった。そこに乗り込んできたのが、三好長慶（みよし ながよし）の重臣・松永久秀である。

永禄2（1559）年、久秀は大和に侵攻し、興福寺の衆徒として代々大和北部に勢力を持ってきた筒井氏の本拠・筒井城を落城させる。その翌年には大和一国をほぼ手中に収めた。ただし、追われた筒井順慶（つつい じゅんけい）や三好三人衆との抗争は以後も断続的に続き、完全な平定には至らなかった。

信貴山城と新たに築いた多聞山城を拠点に、久秀は支配を固めていく。追い払われた筒井順慶はこのとき、まだ10歳にも満たない幼い当主だった。

しかし、久秀と折り合いの悪かった三好三人衆（三好長逸・三好宗渭・岩成友通）と筒井が協力し、居城の奪還に取り組んだ。そんな両者の争いに決定的な影響を与えたのが、永禄11（1568）年の織田信長の上洛である。

久秀は信長の上洛戦において三好三人衆を大和へくぎ付けにして協力し、その見返りとして信長から大和一国の支配を認められている。ところが、その後も順慶との攻防が続くなかで、元亀2（1571）年、久秀は武田信玄に通じて信長に背く。これが一度目の謀反である。

このとき信長と対立していた足利義昭が順慶を後押ししたこともあって、久秀は大和での優位を失っていく。天正元（1573）年に信玄が病没すると、後ろ盾を失った久秀は降伏し、多聞山城を明け渡すことで許された。天正4（1576）年には、順慶が信長から大和一国の支配を任されるに至った。

ドラマでは、久秀が豊臣兄弟に「素直に平蜘蛛を差し出せば、大和を返してもらえるのか？」と問うと、秀吉が「上様には上様のお考えがあって、筒井殿に大和を託されたのでございます」と回答。久秀は「もはやこのわしがいくらあがいても、大和は戻らんということじゃな」と悔しさをにじませている。

久秀としては、織田家の畿内統治を手助けしてきたにもかかわらず、その結果が宿敵の筒井順慶による大和支配となっては、信長のもとにいても大和への復権は望めない。信長に再び反旗を翻した背景には、こうした焦りと怒りがあった。

「火薬で木っ端みじんに」の出所、『川角太閤記』が広めた爆死のイメージ

天正5（1577）年8月、石山本願寺攻めの最中、久秀はいきなり戦線を離脱。居城の信貴山城に籠城した。これが二度目の裏切りとなる。

信長は嫡男・織田信忠を総大将とし、筒井順慶も加えた4万もの大軍を送り込み、8000の兵しかいない久秀を圧倒。このときに信長はドラマでもあったように、茶の名器である「古天明平蜘蛛（こてんみょうひらぐも）」を差し出せば許す、という条件を出したと伝わる。

だが、久秀はこれを拒否して自害する。ドラマのように「爆死した」という壮絶な久秀の最期はよく知られているが、その逸話はどこから来たのだろうか。『松永久秀 シリーズ・実像に迫る』（金松誠著、戎光祥出版）では、二つの文献から読み解いている。

太田牛一が慶長10（1605）年ごろに記した『大かうさまくんきのうち』には、久秀が一族とともに天守に火をかけ、平蜘蛛の釜を打ち砕いて焼死した、という趣旨の記述がある。壮絶だが「爆死」とまでは書いていない。

もう一つが、豊臣秀吉の逸話集である『川角太閤記』で、この中に「久秀の首と平蜘蛛が鉄砲の火薬で木っ端みじんに砕かれた」と書かれたことから、爆死の逸話が流布したらしい。いずれにしても、『多聞院日記』には久秀の首が安土へ送られた趣旨の記述があり、少なくとも「身体ごと爆散した」という意味での爆死とは整合しにくい。

『多聞院日記 第2巻』（辻善之助編、三教書院）には「昨夜松永父子腹自焼了、今日安土へ首四ツ上了」とあり、松永久秀・久通父子を含む4人の首級を、織田軍が信長のもとに届けたことがわかる（画像：国会図書館デジタルコレクション）

今回は放送前の時点で「久秀の爆死はフィクションだけれども、どう演出されるか見てみたい」という声が多かった。史実との距離を踏まえたうえで、創作や脚色の狙いを味わうことも大河ドラマの醍醐味だと筆者は考えている。今後も本連載でより放送を楽しめる背景を解説していきたい。

さて、久秀と長年にわたって覇権を争った順慶は、大和を治めて郡山城を築城することになるが、天正12（1584）年、順慶はわずか36歳で病死する。その翌年、秀吉は順慶の養子・定次を伊賀へ移封すると、代わりに弟の豊臣秀長を大和郡山城へ入れることになる。秀長が「大和大納言」と呼ばれるようになるゆえんだが、まだ先の話である。

次回の「風雲！竹田城」では、秀吉と秀長が播磨の攻略にあたる。さらに秀長は総大将として但馬の竹田城攻めを任されることになる。

【参考文献】

『現代語訳 信長公記』（太田牛一著、中川太古訳、新人物文庫）

『多聞院日記 第2巻』（辻善之助編 三教書院）

『松永久秀 シリーズ・実像に迫る』（金松誠著、戎光祥出版）

『図説 藤堂高虎──乱世を駆け抜けた稀代の名将』（諏訪勝則著、戎光祥出版）

『図説 豊臣秀長 秀吉政権を支えた天下の柱石』（河内将芳著、戎光祥出版）

『豊臣秀長 シリーズ・織豊大名の研究』（柴裕之編、戎光祥出版）

『豊臣秀長のすべて』（新人物往来社編、新人物往来社）

『戦国最高のNo.2 豊臣秀長の人生と絆』（真山知幸著、日本能率協会マネジメントセンター）

筆者：真山 知幸