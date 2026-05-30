海に沈む零戦から奇跡の生還…19歳少年の生死を分けた「冷静な判断力」【太平洋戦争】

私は戦争体験を持つ多くの元パイロットへインタビューを重ねてきたが、乗機が撃墜され、あるいは墜落したときの話ができる人は多くない。言うまでもなく、飛行機が墜ちることは、大抵の場合、死に直結するからだ。生還した人は、一種の臨死体験をしたとも言えるが、生死を分けたのは果たして何だったのか。ギリギリのところでの無意識の操縦操作で助かったと思われる例や、駆け付けた味方機に間一髪のところで助けられた例もあって、単に「運がよかった」の一言では片づけられないことのようである。ここではそんな、死の淵から生還した男たちのエピソードを、3回に分けて紹介する。今回はその3回目である。

【前編を読む】＜激戦地ブイン上空で被弾し「顔の右半面」を失った悲劇の零戦パイロット＞

「あまりの大怪我に思わず息を呑みました」

渡辺は、この方面の海軍の最高指揮官である南東方面艦隊司令長官・草鹿仁一中将より、「武功抜群」と記した白鞘の日本刀を授与され、病院船「天應丸」で内地に送還された。

東京の軍医学校で弾片の除去手術を受け、次いで傷の治療、それから整形手術。右眼から頬にかけて、顔の砕けた骨をとる。そして、胸の肉を幅5センチ、長さ20センチの短冊状に、短辺の上部を残して切り取り、切ったほうを持ち上げて首に縫合する。これは、切った肉に血を通わせるための処置である。首につけた部分がなじんだ頃を見計らって、胸に残っていた短辺を切り、それをまた持ち上げて頬に縫合する。この部分が頬になじめば、首につけた部分を切って、頬に縫合する。こうして、胸から切り取った肉を、血流を絶やさずに首を経由して移植する、手間と時間のかかる手術だった。

「なくなった眉をつけるのには、傷のある場所を避けて少し位置がずれてしまいましたが、頭の皮膚を移植しました。はじめは毛髪と同じ毛が生えてきますが、その場所になじんでくると、だんだん眉毛のようになります」

戦争中は、敵弾で体の一部を失ったり、重傷を負ったりするのは日常のことだから、こういう復元手術はかえって進んでいたのだ。

「私のすぐ側を、人の何倍もある大きな魚がバシャバシャ跳ねて泳いでいる」

渡辺機の着陸を目撃した中村佳雄も、昭和18年10月20日、敵大型飛行艇の旋回銃に被弾、空中火災を起こして大火傷を負いながらニューギニア沖の海面に落下傘降下し、海上を長時間漂流している。

「夜半になると、私のすぐ側を、人の何倍もある大きな魚がバシャバシャ跳ねて泳いでいるのが月明りで見えました。あのあたりは世界一鱶（サメ）の多い海域だと言われていましたから、たぶん鱶だと思います。それで体を食いちぎられることを想像し、これはもうダメだと観念して、腰に差していた十四年式拳銃を取り出し、夜空に向けて一発、試射してみました。すると、轟音とともに銃口から1メートル以上にもなる炎が出た。やっぱり子供だったんですね。いやー、これはと恐ろしくなって、また拳銃をしまいました。

それから必死で水を掻いてみましたが、陸地から20キロも沖に降りたから泳げるはずがありません。やっぱりダメだと思い、こんどこそ、と拳銃を頭にあてました。なんとも思わないものですよ。悲しくもなんともない。失敗したな、これまでの命だ、と思っただけで。それで引き金を引いたけど、カチッというだけで弾丸が出ない。いろいろ試したけどとうとう出ませんでした。最初の一発は薬室に装填されていたから発射されましたが、弾倉に残る8発は、長時間海水に漬かったためにバネが錆びついて装填されなかったのかもしれません」

操縦席から脱出できずに溺死

30時間におよぶ漂流の末、海流が幸いしてやっとの思いで陸上に流れついた中村は、ときに敵兵と遭遇したり、現地人のカヌーを無断で使って川の対岸に渡って追いかけられたりしながら8日目にようやく陸軍部隊に収容された。中村は重傷を負ったまま潜水艦でラバウルに送還され、なおも3ヵ月にわたって空戦に明け暮れた。

戦争はいよいよ最終局面を迎える。昭和20年4月には沖縄戦が始まり、最前線となった九州からは連日、多くの陸海軍機が沖縄沖の敵艦船攻撃に出撃していった。

4月29日、沖縄に向け、鹿児島基地を発進した、戦闘第三一二飛行隊長・城ノ下盛二大尉搭乗の零戦が、離陸直後にエンジントラブルを起こし、近くの川に不時着水した。隊員たちが救助に駆けつけると、浅い川に零戦が原形を保ったまま沈んでいる。離陸直後で風防も開いたままだった。ところが城ノ下大尉は、操縦席から脱出できずに溺死していた。飛行帽から電信機につながるコードが外れなかったのだ。この事故を受け、コードの途中にコネクターをつけ、引っ張れば簡単に外れるよう、大急ぎで改修が行われたという。

城ノ下大尉の犠牲が遺した戦訓

その直後、5月のある日、戦闘第三〇三飛行隊の大石治（上飛曹／1926-2015）は、鹿児島上空でグラマンF6F戦闘機と空戦、1機を撃墜した直後にもう1機に撃たれ、浅い角度で海面に突入した。

「衝撃で目の前にある照準器に顔をぶつけましたが、幸い気を失うこともないまま、私の零戦は海中に沈んでいきました。墜ちる直前、風防を開けたんですが、それが着水の衝撃で閉まってしまい、操縦席に閉じ込められたまま沈んだんです。安全バンドを外し、無線コードのコネクターを外し、風防を開けようとするけども水圧で開かない。海水がどんどん機内に入ってくる。そこで、これは操縦席のなかが海水で満たされれば、中と外との水圧差がなくなって風防が開くはずだ、と思って、水がいっぱいになるのを待った。そしたら、思ったように風防が開けられたんです。そのまま、救命胴衣の浮力で海面に浮きあがりました」

大石は当時19歳の少年だったが、墜落し、機内に海水が入ってきてもパニックにならず、冷静な判断で脱出することができたのだ。無線コードが簡単に外れたのも、城ノ下大尉の犠牲が遺した戦訓があればこそだった。

「危機一髪」の局面から生還した人たちに共通するのは、体で覚え込んだ無意識の操作と、最後の瞬間まであきらめない、執念ともいえる精神力、そして冷静な判断力。それらが「運」を呼び込んだと言っても差し支えないだろう。しかし、それらが全て備わっていても、命を落とした人の方が圧倒的に多いはずだから、詰まるところは「運命」ということになるのだろうか。

ミッドウェー海戦で海を漂流した藤田怡與藏は言う。

「幾度となく死に直面して奇跡的に切り抜けてくると、自分なりの死生観ができてきました。自分の上に、人間を超越した何か大きな力のようなものがあり、われわれはこの力の指令によって生きたり死んだりする。ある人はこれを運命と呼び、宗教家はこれを神といい、仏と称していますが、私は早くに失った両親の霊であると信じてきました。危機に直面したとき、生死は父母の霊に任せ、冷静に最後まであきらめずに最善を尽くす。これが私の信念といえば信念ですね」

――「冷静に最後まであきらめずに最善を尽くす」。これはどんなときも、万が一、生命の危機に直面したさいに備えて、心に留めておきたい教訓である。

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