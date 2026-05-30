不況下の「円本」ブームから「全集」が生まれた

2026年6月13日まで日本近代文学館(東京・目黒)で 「円本」から読む日本近代文学 という展覧会が開催されています。

「円本」とは、昭和初年頃の日本を襲った不況の中で登場した、1冊1円の安価な書籍のこと。改造社が発刊した「現代日本文学全集」がその始まりとされています。発売前予約を取り、装幀などを簡易にすることでコストを下げて大部数を製造販売する方式で、読者層を一般大衆へと一気に広げました。大部数のシリーズ本ですから、書き下ろし新作でなく、ある程度評判の定まっている作品のほうが都合がいいわけです。この円本ブームから「全集」という形式が日本に定着しました。

雑誌社として出発し、書籍出版にも手を広げつつあった講談社（大日本雄辯会講談社）もすかさずこの流れに乗ります。1928（昭和３）年の「講談全集」を皮切りに、それまで自社雑誌に掲載した講談や落語、偉人伝などを集めて「評判講談全集」、「修養全集」、「落語全集」、「喜劇全集」などを続々と発行していきました。

講談社最初の「個人全集」は誰のもの？

そして1930（昭和5）年10月、講談社は初の個人全集を発売します。一人の作家の作品だけで全集を編むということは、よほど人気が高くなければできません。さて誰でしょう？ 夏目漱石？ 森鴎外？ 尾崎紅葉？ 与謝野晶子？ 自殺して間もない芥川龍之介？ いえいえ、みんな違います。 さては講談社だから江戸川乱歩だな？ NO！

正解は、佐々木邦（ささき・くに）です。

昭和の人気作家たちに絶大な影響を与えて

こうして書いていても「ササキクニ？ 誰それ、知らない！」という大合唱が、聞こえてきそうです（たぶん講談社社内でも同じ反応です）。

残念ながら、佐々木邦さんは「文豪とアルケミスト」にも「文豪ストレイドッグス」にも登場していません。教科書にその名が記述されないことも大きいのでしょう。しかしです。佐々木さんの作品を夢中で読んだと打ち明けている作家はこんなにいるんです。

源氏鶏太、山田風太郎、池波正太郎、遠藤周作、吉行淳之介、丸谷才一、三浦朱門、山口瞳、北杜夫、開高健……。1912（明治45）年生まれの源氏鶏太氏から1930（昭和５）年生まれの開高健氏に至るまで、彼らは皆、講談社の雑誌、とりわけ「少年倶楽部」に載った佐々木邦さんのユーモア小説を愛読し、後の文筆活動においても大きな影響を受けたのです。

〈おなじくユーモア小説を書いている私にとって、佐々木さんは仰ぎ見るような存在であった〉(源氏鶏太)、〈その人気というものは、漫画や劇画に夢中になっている現代の少年たちからは、「想像もつかぬ……」ほどのものだったといってよい〉(池波正太郎)、〈佐々木邦という人の作品を、私もまた多くの人と同じように少年時代に読んだ。文学として、というよりも、いわば人生の案内書として読んだところがある〉（三浦朱門）

これらの感想は、後年、講談社が著者没後の1974(昭和49)年に新たに編み直した『佐々木邦全集』（10巻＋補巻５の計15巻。編集委員は遠藤周作、山口瞳、北杜夫、尾崎秀樹）のために制作された「月報」に寄稿された文章です。作家だけでこれだけいるのですから、他にも佐々木邦を愛した昭和の人が山のようにいたでしょう。

伯爵家のボンボンと「ご学友」の物語

では佐々木邦さんが書く作品とはどんな内容だったのでしょうか？

愛読者だった彼らがこぞって名を挙げる一作『苦心の学友』をご紹介したいと思います。

この小説は「少年倶楽部」に1927（昭和2）年から掲載されました。この頃、同誌では吉川英治『神州天馬侠』、大佛次郎『角兵衛獅子（＝鞍馬天狗モノの少年版）』、佐藤紅緑『あゝ玉杯に花うけて』という三大小説が連載を開始していましたが、これらはいずれも血湧き肉躍る熱血小説です。加藤謙一編集長は、肩の力を抜いて笑える作品が欲しいと考え、佐々木邦さんに書き下ろしを依頼したのでした。

『苦心の学友』は、こんな書き出しで始まります。

夕刻のことだった。

「内藤さん、速達！」

と呼ぶ声が玄関から聞こえた。郵便物と新聞は正三君が取り次ぐ役だ。

「お父さん、速達ですよ」

「ふうむ。何御用だろう？」

とお父さんは居住まいを直して、大きな袋状の封を丁寧に鋏で切った。伯爵家から来たのである。

正三君のところはお祖父さんの代まで花岡伯爵の家来だった。もっともその頃は伯爵でない。お大名だから、お殿様だった。今でも伯爵のことをお殿様と呼んでいる。（中略）

「これ、お貞、お貞、お貞、お貞」

とお父さんは返辞のあるまで呼び続けるのが癖だ。

「はいはい、はいはい、はい」

とお母さんも返辞だけして、ナカナカ仕事の手を放さない癖がある。

「お貞や、お屋敷からの手紙だ」

「まあ」

「お殿様がわしに相談があるそうだ」

「ご冗談でございましょう」

「いや、ほんとうだよ。御覧」

とお父さんは得意だった。

お殿様の相談というのは、主人公の正三君を、花岡伯爵家の三男・照彦様の「ご学友」として召し抱えたい、というものでした。

花岡伯爵の家令（＝執事）がこっそり打ち明けたところでは、伯爵の3人の息子たちはボンクラ揃い。呑気な伯爵夫妻は、学習院に進んだ兄二人とは趣向を変えて、照彦様を“ごく平民的にご教育なさるおつもり”で私立中学校に入れましたが、照彦様は中学でも成績がよくありません。そのため、同学年の旧藩士子弟の中で最も成績優秀な正三君を四六時中、照彦様の脇に置いて良い影響を与えよう、という計画なのです。元花岡家の家臣だった内藤家はお父さんが大蔵省勤め、正三君の兄二人とも帝大生というエリート一家。その末っ子・正三君に白羽の矢が立ったというわけです。

忠義一途の（じつはもう安請け合いしてきてしまった）正三君のお父さんは、「照彦様は中学校を卒業したらアメリカへ留学することになっていて、正三も一緒に行かせてもらえるから出世の糸口もつかめるぞ」と一生懸命、息子を説得します。

こうしてご学友となった正三君は、怠け癖のある照彦様になんとかやる気を出させようと智恵を絞り、中学校では平民階級の暴れん坊から照彦様をかばったりと、気の張る毎日を送るのでした……。

平和な毎日の描写なのに、面白い

冒頭のような軽快でテンポのよい会話、悪人の出てこないカラリとした、けれどクスッと笑わずにはいられないさりげないドラマ運びが、佐々木邦作品の特徴です。

元家臣で花岡一家の家庭教師をつとめる謹厳実直な安斉老人、照彦様の兄たちにそそのかされ虎の毛皮を被って肥だめに落ちる書生・杉山、イギリス貴族から貰った虎の毛皮をダメにされても杉山を笑って許す、のほほんとした花岡伯爵……何ともいえずユーモラスな登場人物たちは誰もが魅力的。そして正三君の相棒でもある照彦様は怠け者であっても根は素直な性格で、二人がちょっとした日常の事件を乗り越えていくたび、次第に絆が深まっていく様子が生き生きと描かれているのです。

〈単行本になった「苦心の学友」を読んだのは、もう中学に入ってからのことであろうか。決してお涙頂戴式には書いていないのに、読んで感動し、涙ぐんだことを憶えていて、数年前、もういちど再読して見たが、やはり涙ぐむばかりに感心したことは同様だった〉（山田風太郎。「全集・月報」より）

文豪・夏目漱石と似通った経歴

山田風太郎氏は「おそらく佐々木邦にいちばん近い味の作家というと、やはり漱石だろう」と評しています。たしかに『苦心の学友』も、『坊っちゃん』を彷彿とさせるところがあります。『苦心の学友』を連載していた頃、佐々木邦さんは、まだ専業作家ではありません。彼は、実は英文学教授として教壇に立っていたのです。

二人は実人生の経歴でも共通項がありました。東京・牛込の名主の家に生まれた漱石は、帝大英文科を経て松山中学や熊本の第五高等学校の英語教師として赴任します。一方の佐々木さんは、洋行（ドイツ）帰りの建築技術者だった父の下、6歳から東京で育ち、ミッション・スクールの明治学院高等部を卒業後、アメリカ人教師の秘書となって生きた英語を身につけました。その後、英語教師の職を得て、釜山商業高校、岡山の第六高等学校に赴任しています。

後年、佐々木邦さんは「べつにユーモア作家になろうと思ったわけじゃない。英語教師をやってたんだが、金がなくてね。翻訳のアルバイトに精を出して、いつの間にか自分でも書きたくなって」と語っています。

5年間で原稿用紙1万枚という多作ぶり

さて、そんな佐々木邦さんと講談社との縁は1925（大正14）年に始まります。すでに彼は42歳になっており、当時、慶應義塾大学予科、明治学院大学の両校で英文学の教鞭を執っていました。「少女倶楽部」「面白倶楽部」「キング」といった雑誌で作品を発表すると、いずれも好評を得たことから、講談社の各編集部はこぞって次作の依頼を行います。なんと、ここから1930（昭和５）年までのわずか5年で、講談社が出した佐々木邦の出版物は、中長編・単行本合わせて70作品、原稿用紙換算にして1万枚にも上ったのです。

じつは昭和5年の「佐々木邦全集」は、彼の原稿が各雑誌編集部にあまりにも溜まったため、こんなにあるなら、社全体でまとめて出したら売れるのではないか、と考えてのことだったといいます。

講談社が書店向けに配った宣伝小冊子には「佐々木邦全集」について、こんな惹句が書き連ねてあります。

本全集は発表以来、非常な人気で、ご存じの通り第一巻は配本早々たちまち売り切れ、追加追加で増刷又増刷の盛況、最後の分は未だに配本を終わらず目下印刷中であります。従って第二巻もあらかじめ予定した印刷部数では足らなくなり、又々増刷して居ります。全く全集には珍しいことです。

局内では申して居ります。『此の全集はおそらく第一巻を読まずにいた人が第二巻なり第三巻なりを読んで遡って第一巻が読みたい、第二巻が読みたいという向きがずいぶん多いのではないか』と。現に読者からの色々の希望の書状は山をなしております。（昭和6年「東京通信 新年増刊号書店版」より）

実際、『佐々木邦全集』は当初、全8巻と発表したのですが、読者から「たとえ（他の全集と）二重三重になってもいいから、佐々木党としては、ぜひ先生の作品全部を収容するようにしてほしい」というおたよりが多数寄せられ、刊行継続中についに9巻・10巻が増巻として発売されることとなりました。「佐々木党」おそるべし！

講談社創業者・野間清治が目指した「おもしろくてためになる」という大衆修養路線と作品のテイストがぴったりとハマり、ユーモア作家・佐々木邦は、大日本雄辯会講談社を代表する、文字通りの看板作家となりました。そして、『苦心の学友』連載中の1928（昭和３）年、慶應義塾大学予科教授を辞任し、文筆業に専念するようになったのです。

私の小説は“おふざけ”ではなくて“ユーモア”です

『坊っちゃん』『我が輩は猫である』を愛読した邦でしたが、その後の漱石のような重厚な文芸作品執筆の道には進まず、カラリとしたユーモア作品を書き続けて生涯を送ります。

「少年倶楽部」の加藤謙一編集長は、自著『少年倶楽部時代』でこう明かしています。

佐々木邦さんをたずねて、滑稽小説を書いてほしいと頼んだところ、「私は諧謔小説は書くが、滑稽小説というものは書きません」と、きつい調子で断わられた。どっちだっていいじゃないかと思うのは凡夫のあさましさである。

諧謔というのはユーモアであり、滑稽というのは“おどけ”“ふざけ”に通ずる。「味噌となんとかをいっしょにされては困ります」と、おだやかに説明される。(佐藤)紅緑や(真山)青果のように頭ごなしでないから、こちらも神妙に恐縮し且つ反省する。

大学で英語を教え、英文で小説を書くほどの先生だから、佐々木さんはジェントルマンである。「その諧謔小説で結構ですからどうぞ」と、頭をかきながら頼みなおした。はなはだ見識のない頼み方で汗顔至極だが、どうしても先生の作品がほしい。この素朴な頼み方が、作家ずれのしていない先生にかえって気に入られたようで、それではといって書いてくれたのが、“苦心の学友”である。

ほかの小説や童話の類は、どんな傑作でもこれまで伝えられてきたジャンルの中での傑作だが、この“苦心の学友”だけは、日本にはじめて現われた子どものユーモア小節の佳品として、少年文学史に特記されなければならない。

佐々木邦さんの原稿を貫いているのは、ギャグではなく、ユーモアです。登場人物たちは笑わせてやろうとするのではなく、一生懸命なにかをしているのですが、それが不思議な“可笑しみ”を感じさせます。決して冷笑ではなく、読んで心温まる笑いの世界。現代で言うならば、三谷幸喜さんの作品に近いかもしれません。

口下手で社交が苦手だった

素顔の佐々木邦さんは、どちらかというと口下手で、うまいことを言うようなタイプではありませんでした。かといって決して人嫌いというわけではなく、会合などにはこまめに出席しています。1932（昭和7）年5月に行われた、講談社創業者・野間清治を応援する「野間会」の発足式では、スピーチする主宰者・菊池寛（作家・文藝春秋創設者）の隣に座る佐々木さんの姿が写真に収められています。

2年後の講談社本館落成式にもその姿はありましたし、野間清治の肖像画作成発起人の一人にも名を連ねています。ただ、どの写真を見ても、佐々木さんは誰かと談笑したりすることなく、口をつぐんでいるのでした。

大正の中頃、私は田舎から出て来て、慶應義塾大学の文学部予科に入った。

当時、品のいい、英国風の佐々木先生は、殆どすべての雑誌に、独特のユーモア小説を書いている、いわば「売れっ子の大作家」であった。勿論私たちも「佐々木邦」という名はよく知っていたが、それと、私達の主任教授とは同一人物などとは思ってもいなかった。というのは、先生はそんな気配をおくびにも出さず、地味な、厳格な、ぶすっとした教師であったからである。

夏休暇の間に誰かが、雑誌に出ている先生の写真を発見して、初めてわかったのである。それから大騒ぎになって、誰かが黒板に「ガラマサどん」という当時、「キング」に連載中の小説の題を書いた。

先生は入って来て、それをちらっと見て、黙って黒板ふきで消して、「今日は20ページからでしたね」と、ぶすっとした教師顔になり、教科書を開いて、すぐ講義を始めた。

圧倒的に学生側の負けだ。私は、これは偉い先生だな、と思った。（佐々木邦の慶應義塾大学時代の教え子だった詩人・藤浦洸 「全集／月報」より）

佐々木邦という作家が日本の文学史から忘れられがちな理由のひとつは、メディアの取材などをあまり受けなかったことにあるでしょう。口下手な彼は、当意即妙の切り返しや気の利いた警句など決して言えませんでした。時に対談の仕事などがあっても、声が小さく、取材者は聞き取るのに苦労したと伝わっています。自分の存在を誰かにアピールしようとは決して思わなかったようです。

そしてもう一つの大きな理由は、彼のユーモア小説家としてのキャリアが、太平洋戦争という時代によって断たれてしまったことにあります。

昭和前期、講談社の看板作家だった佐々木さんですが、次第に統制を強めた国策によって、発表の場を失っていきます。軍部は「この非常時に滑稽物などけしからん」と言いつのり、とりわけ全出版物の8割の発行部数を占めていた講談社には、さまざまな言いがかりをつけてきました。佐々木さんのユーモア小説は格好の標的とされ、太平洋戦争が始まった1941（昭和16）年12月以降、講談社の雑誌に掲載された作品はたったの2本に激減。1942年４月、「キング」に『奇縁の嫁婿』が掲載されたのを最後に終戦まで彼の作品はまったく姿を消してしまうのでした。

戦後、佐々木さんの小説は再び講談社の雑誌に掲載されるようになりますが、講談社自体が“戦犯出版社”扱いされたことで、既刊雑誌は次第にその勢いを失っていき、「少年倶楽部（戦後は少年クラブと改題）」は「週刊少年マガジン」に、「講談倶楽部」は「小説現代」に、と姿を変えていきます。戦前の雷名があまりにも大きかったため、かえって佐々木さんは新雑誌からは敬遠されてしまったのでした。

それでも、1961（昭和36）年5月、児童文化功労者として表彰された78歳の佐々木さんは、朝日新聞の取材に「児童文学は若い時の仕事で、すっかり卒業したつもりでいたから、表彰するといわれては驚きますなぁ」と顔をほころばせていました。それから3年半後の1964（昭和39）年9月22日、佐々木邦さんは81歳の生涯を終えたのです。

近年、戦前の人々の普通の暮らしぶりを描いた作品に、あらためて注目が集まっています。たとえば現在も連載が続くコミック『波うららかにめおと日和』は、昭和11年の日本が舞台。昨年ドラマ化されて高視聴率を獲得し、今秋再び続編ドラマが制作されることが決定しています。昭和前期の人々の心をガッチリと捉えた佐々木邦さんの作品を、令和の今、読み返してみるのも一興ではないでしょうか。

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