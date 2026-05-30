ホクシンメディカル、債権者集会に想定以上の出席 〜 資金の流れに注目集まる 〜
3月10日に破産開始決定を受けた（株）ホクシンメディカル（TSRコード:660400642、神戸市）の第1回債権者集会が5月20日午前11時30分、神戸地裁で開催された。
50席程度用意された椅子は瞬く間に埋まり、追加で椅子が用意され、最終的に債権者約100名が出席した。
破産管財人の幸寺覚弁護士（弁護士法人東町法律事務所）の報告要旨は以下の通り。
2024年3月、創業者死去を契機に社内に混乱が生じた結果、同月末に買掛金の支払を停止した。自己破産ではなく、元従業員らの申立により破産手続開始決定がなされたが、ホクシンメディカル側はこれを不服とし、即時抗告を申し立てている。そのため、現時点では限られた資料などからの報告となり、今後報告内容が変更される可能性がある。
2023年3月期までは決算報告を行っているが、その後税務申告を行っておらず状況は不明。財産目録の現時点での主要な内訳は、現金約1億2,700万円、売掛金回収見込み約7億3,000万円、供託金など約12億7,000万円で、破産財団の現状は約21億3,000万円。現在は売掛金の回収に注力している。破産経緯に関して十分調査出来ておらず、調査の上で売掛金以外に換価出来る財産の回収も行っていく。
また、否認権の行使を念頭に、破産法上おかしい金の動きは返却を求めていく。そのために過去の預金通帳などを金融機関から取り寄せている。現時点ではいずれも不明な点が多い。
質疑応答では、出席者より「2024年3〜4月にかけて、ホクシンメディカルは通常通り事業は行っていた。そのため、月商約30億円くらいだとすると、当座預金には約70億円は入っているはずだ。金融機関などが優先的に回収して相殺しているようであれば、回収して破産財団の原資にして欲しい」との要請が債権者よりあった。破産管財人は、「否認権に関してそうしたものも念頭に調査していく」と応じた。
次回の債権者集会は2026年8月25日に開催予定。
ホクシンメディカルの本社（2024年4月TSR撮影）
（東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2026年5月25日号掲載「WeeklyTopics」を再編集）