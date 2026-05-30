“グラビア界の超新星” 水野瞳、歯磨き姿からビキニカットまで 『SPA!』デジタル写真集カット公開
アイドルグループ・Devil ANTHEM.の水野瞳による『SPA!デジタルフォトグラフ 水野瞳「シャッターに思いを込めて」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。得意のダンスで鍛えたスタイルとキュートなルックスで注目を集める水野が、多彩な表情で新たな魅力を披露している。
【表紙】近すぎる…！歯磨きしながらちょっぴり上目遣いの水野瞳
水野は2003年、愛知県生まれ。Devil ANTHEM.のメンバーとして活動する一方、グラビアでも存在感を発揮し、数々の誌面を飾ってきた。
完成した表紙カットには、鏡越しに視線を向けながら歯磨きをする近距離ショットを採用。プライベート感あふれる自然な表情が印象的で、作品への期待を高める1枚となっている。
誌面では、美大生という設定のもと、ベレー帽をかぶったアーティスティックなカットも収録。柔らかな日差しが差し込む空間の中で、水野ならではの透明感を映し出している。
さらに、リビングでは白ビキニ姿を披露。サラサラの黒髪とスラリとしたプロポーションが際立つカットに加え、紺のビキニへと衣装を変え、ソファに腰掛けたナチュラルな表情も収められている。
【表紙】近すぎる…！歯磨きしながらちょっぴり上目遣いの水野瞳
水野は2003年、愛知県生まれ。Devil ANTHEM.のメンバーとして活動する一方、グラビアでも存在感を発揮し、数々の誌面を飾ってきた。
誌面では、美大生という設定のもと、ベレー帽をかぶったアーティスティックなカットも収録。柔らかな日差しが差し込む空間の中で、水野ならではの透明感を映し出している。
さらに、リビングでは白ビキニ姿を披露。サラサラの黒髪とスラリとしたプロポーションが際立つカットに加え、紺のビキニへと衣装を変え、ソファに腰掛けたナチュラルな表情も収められている。