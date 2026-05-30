目黒蓮「カナダから来たまんま」、辛口審査員も大絶賛の私服を公開 Snow Manからの贈り物も着用「空港に来て僕にくれた」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、29日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』が、きょう29日午後7時から2時間スペシャルに出演。「東京それスノコレクション」第7弾の「芸能人リアル私服抜き打ち審査」コーナーに登場。辛口審査員も絶賛の私服を公開した。
【写真】マジでおしゃれ！「カナダから来たまんま」辛口審査員絶賛の私服姿の目黒蓮
カナダで長期撮影中の目黒が一時帰国しているということで、『それスノ』が緊急アポなし突撃。久々に『それスノ』に登場する目黒の私服を、女性辛口審査員が抜き打ちチェックした。
目黒は「カナダから来たまんまの私服」だといい、黒のニットから花柄のシャツをのぞかせ、黒のレザーパンツを着用。突然のスタッフの訪問に驚きつつもすぐに受け入れ、手元に輝くブルガリの腕時計を自ら紹介。「佐久間くんが、僕がカナダに行くときに空港に来て、僕にくれた時計」と明かした。
審査員には、お馴じみのあの、河北麻友子、森香澄、鈴木紗理奈に加え、村重杏奈が初参戦。目黒が登場してすぐ「かっこいい」と口々につぶやき、素材感で遊んだオールブラックコーデを手放しの大絶賛。時計を紹介した場面では、鈴木が「仲間思いすぎんねんけど！」、河北が「いい人すぎない？」と目黒のメンバー愛に感心していた。
【写真】マジでおしゃれ！「カナダから来たまんま」辛口審査員絶賛の私服姿の目黒蓮
カナダで長期撮影中の目黒が一時帰国しているということで、『それスノ』が緊急アポなし突撃。久々に『それスノ』に登場する目黒の私服を、女性辛口審査員が抜き打ちチェックした。
審査員には、お馴じみのあの、河北麻友子、森香澄、鈴木紗理奈に加え、村重杏奈が初参戦。目黒が登場してすぐ「かっこいい」と口々につぶやき、素材感で遊んだオールブラックコーデを手放しの大絶賛。時計を紹介した場面では、鈴木が「仲間思いすぎんねんけど！」、河北が「いい人すぎない？」と目黒のメンバー愛に感心していた。