須田亜香里「好きな人を車で迎えに行くという憧れを叶えました」 運転席での“横顔ショット”披露に反響「運転、様になってる」「亜香里さんに車で迎えてもらえるなんて夢のよう」
元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。「好きな人を車で迎えに行くという憧れを叶えました」とつづり、運転席でハンドルを握る“横顔ショット”を披露した。
【写真】「様になってる」運転席での“横顔ショット”を披露した須田亜香里
須田は続けて「信頼してもらえているようで幸せだった。素敵な手作りの花瓶も貰ったよ。冷蔵庫にくっつけた！可愛すぎる!!一緒に飲んだコーヒーも鍋も美味しかったな。ありがとう大好き」と“幸せそう”につづり、元SKE48・AKB48で俳優の木崎ゆりあ（※崎＝たつさき、30）と部屋で缶ビールで乾杯する仲むつまじい2ショットなども公開した。
この投稿にファンからは「亜香里さんに車で迎えてもらえるなんて夢のよう」「姫の運転、様になってる!!好きな人を迎えに行くの良いね」「さすが名古屋人 乗ってるのはTOYOTAですね」「俺も迎えに来てよ！」「運転も家での時間もたのしそー！花瓶かわいいね」「私も助手席に座りたい（笑）」「ゆりあちゃんとデート羨ましい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「様になってる」運転席での“横顔ショット”を披露した須田亜香里
須田は続けて「信頼してもらえているようで幸せだった。素敵な手作りの花瓶も貰ったよ。冷蔵庫にくっつけた！可愛すぎる!!一緒に飲んだコーヒーも鍋も美味しかったな。ありがとう大好き」と“幸せそう”につづり、元SKE48・AKB48で俳優の木崎ゆりあ（※崎＝たつさき、30）と部屋で缶ビールで乾杯する仲むつまじい2ショットなども公開した。
この投稿にファンからは「亜香里さんに車で迎えてもらえるなんて夢のよう」「姫の運転、様になってる!!好きな人を迎えに行くの良いね」「さすが名古屋人 乗ってるのはTOYOTAですね」「俺も迎えに来てよ！」「運転も家での時間もたのしそー！花瓶かわいいね」「私も助手席に座りたい（笑）」「ゆりあちゃんとデート羨ましい」などのコメントが寄せられている。