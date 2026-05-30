所ジョージ、ホンダ“名車”を絶賛「これ面白かったね」
■「これ面白かったね。夢のオートバイだね」
タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（71）の作業場「世田谷ベース」に総務として所属する“ユーチャン”こと雄一郎さんが、30日までにYouTubeチャンネル「SETAGAYA BASE ユーチャンネル」を更新。所とともに、お笑いコンビ・デンジャラスのノッチ（60）が、ホンダ“名車”を絶賛した。
【動画】走行シーンもかっこいい！所ジョージ絶賛のホンダ“名車”の全貌
この日は、「歴代の名車を振り返る」という企画でホンダ『CB750FB』を特集。所とノッチが乗った際の映像をまとめた。ノッチは「昔のバイクは鉄をいっぱい使ってるからこれだけ重いんですね。本当“鉄馬”。だから面白みがある。こうトルクかかってくるまで時間がかかるから…『ハーレー』に似てるっていうのがよくわかりましたよ」とその乗り心地を分析し、「現代にはないこの鉄の塊。1つ1つがもうカチッカチッと分かりやすい。シフトした時もガツっと入るし」と称賛。
所も「静かだね」「これ面白かったね。夢のオートバイだね」と絶賛した。
タレントでシンガー・ソングライターの所ジョージ（71）の作業場「世田谷ベース」に総務として所属する“ユーチャン”こと雄一郎さんが、30日までにYouTubeチャンネル「SETAGAYA BASE ユーチャンネル」を更新。所とともに、お笑いコンビ・デンジャラスのノッチ（60）が、ホンダ“名車”を絶賛した。
【動画】走行シーンもかっこいい！所ジョージ絶賛のホンダ“名車”の全貌
この日は、「歴代の名車を振り返る」という企画でホンダ『CB750FB』を特集。所とノッチが乗った際の映像をまとめた。ノッチは「昔のバイクは鉄をいっぱい使ってるからこれだけ重いんですね。本当“鉄馬”。だから面白みがある。こうトルクかかってくるまで時間がかかるから…『ハーレー』に似てるっていうのがよくわかりましたよ」とその乗り心地を分析し、「現代にはないこの鉄の塊。1つ1つがもうカチッカチッと分かりやすい。シフトした時もガツっと入るし」と称賛。
所も「静かだね」「これ面白かったね。夢のオートバイだね」と絶賛した。