5年ごとに行われる国勢調査の速報値が発表され、1970年の調査以降、増加を続けてきた福岡県の人口が減少に転じました。県内の自治体で最も人口が減少した北九州市では、企業誘致や観光の分野で人を呼び込もうとする取り組みが行われています。



国勢調査の速報値によりますと、去年10月1日時点の福岡県の人口は508万1879人で、前回の調査より5万3335人、率にしておよそ1パーセント減りました。





福岡県の人口は1970年の調査以降、増加を続けてきましたが、減少に転じました。■街の人「福岡は今、増えているかなと思っていました。だから減っているというのは、あまり思っていない方が多いのでは。」「高齢・少子化というのはキーワードなので、なんとかならないかなとは思います。」

こちらは自治体別の人口の増減数です。



最も増加したのは福岡市で、前回より5万1500人増え、増加率は政令市で最も高くなっています。



また、筑紫野市や福津市も増加しています。

一方、最も減少したのは北九州市です。前回より3万4740人減少しています。



久留米市も前回より6489人減り、2005年の広域合併以降、初めて30万人を下回っています。

福岡県の人口減少について、専門家は。



■九州経済調査協会・片山礼二郎 情報研究部長

「（福岡県が）どれだけ九州全域から人を集めたとしても、少子高齢化で人口が維持できるような社会構造ではない。九州以外からも福岡に人が入ってくるような街づくり・産業政策を進めないといけない。」

北九州市は28日、国勢調査の速報値を基にした4月1日時点の推計人口が89万8668人となり、初めて90万人を下回ったと発表しました。



■北九州市・武内市長

「北九州市は現代日本の縮図であり、日本全体が抱える課題の最前線にいます。この短期的な数字に一喜一憂することなく、ぶれることなく、北九州市としては力強く政策を展開していく。」



武内市長が、人口増加に向けた反転攻勢への“3本の柱”として掲げている一つが、企業誘致の加速です。

北九州市小倉北区におととし、誕生したオフィスビル「BIZIA 小倉」。このビルに4月、区役所の窓口業務でAIを活用した電話予約サービスを提供する「AIコラボコンタクトセンター」が開設されました。



業務を担うのは、U-NEXT HOLDINGSのグループ会社で、東京に本社を置く「TACT」です。



これまで沖縄や福岡市など、全国に3か所センターを開設していますが、4か所目になぜ北九州市を選んだのでしょうか。



■TACT・溝辺和広社長

「北九州は物価も安く、元々工業の街なので、ものづくりをきちんとやっていく人材もあること、そして、九州工業大学をはじめ工業系の理系人材が多いことが理由です。」



さらに、立地の面でも北九州市にはメリットがあると言います。



■溝辺社長

「半径1000キロくらいで円を描くと、中国・韓国と東アジアにリーチできる、営業できるのが魅力的。」



北九州市は2024年度、IT企業など過去最高の93社の誘致に成功しています。



さらに、ことし10月には、IT関連企業などの入居を想定する新たなオフィスビルが小倉北区に完成する予定です。

北九州市に人を呼び込もうとする動きは、観光の分野でも。



■八木菜月アナウンサー

「北九州市門司区です。こちらでは旅行会社に向けた、インフラを観光資源に生かそうという見学会が行われています。」



29日、北九州市と下関市を結ぶ関門海峡で、旅行会社の担当者を対象にしたインフラツーリズムの見学会が開かれました。



インフラツーリズムとは、ダムや橋など、私たちの生活や産業を支えるインフラを観光資源として活用し、地域に人を呼び込もうとする取り組みです。



■九州地方整備局 企画部・江口慎治さん

「普段入れない所を見られるというのが（インフラツーリズムの）一つの魅力。集客することによって、地元がより盛り上がるところが狙い。」



見学会では、関門トンネルのバックヤードなど、普段は訪れることができない場所を回りました。



参加した旅行会社の担当者は。



■旅行会社の担当者

「インフラを理解することで、街づくりや地域の魅力を深掘りできると思うので、それを目的に、目立った観光スポット以外に体験できる。それが魅力につながるので、訪れてみたいという地域交流にもつながる。」



人口が減少する中で、どう人を呼び込むのか。地域の強みをいかに打ち出していくのかが問われています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月29日午後5時すぎ放送