【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ1／5月29日）

【実際の映像】ラリー車が信号待ち！人だかりできるサプライズ光景

29日、ラリー・ジャパンはいよいよ競技初日を迎えた。まずは愛知県内で6本のステージが行われたが、トヨタと勝田貴元の凱旋ラリーということもあって、現地は初日から盛り上がりを見せている。

開幕戦から圧倒的な強さを誇るトヨタに対し、ヒョンデはこのラリー・ジャパンに第3ドライバーとしてヘイデン・パッドンを招集した。パッドンはニュージーランド出身の39歳。長年ラリーシーンで活躍してきたベテランで、前戦のポルトガルで今季初勝利を挙げたヒョンデをさらに後押しする。

そんなパッドンが、SS6終了後に「リエゾン」区間を走行していた。金曜の17時台の駅前ということで周辺道路はかなり混雑しており、事前の告知によって多くのファンやギャラリーも沿道に詰めかけている。そこで信号がちょうど赤になり、パッドンの乗るi20 N ラリー1は行列の先頭で停車した。

当然ながら、目の前に公道最速のラリー車が停車したことでファンは大興奮。皆、歩道からスマホのカメラを向けていたが、横断歩道側の信号が青になったタイミングで、ヒョンデのマシンを正面から撮ろうと、ここぞとばかりに慌ただしくファンが押し寄せてきた。

これに対してパッドンとコ・ドライバーは、マシンのドアを開けてファンへ応える。いかにもベテランらしいファンへの真摯な対応であった。微笑ましくもレアなシーンを観た視聴者からは、「後ろの車の人嬉しそう」「襲撃されてる！」「信号待ちで待ってた人ラッキーだなー」などのコメントが寄せられている。

最終的にヒョンデは、ティエリー・ヌービルが5位、アドリアン・フルモーが7位、そしてパッドンは総合8位でデイ1を終えた。現在はトヨタにリードされているヒョンデだが、トヨタのお膝元で受けた歓待ムードを力に変えて、パッドンは確実性の高い走りで相手のホームイベントでポイント獲得を狙う。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）