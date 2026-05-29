動悸や体重減少は「バセドウ病」かも? 特徴的な症状と早期発見のポイントを医師が解説

「心臓がドキドキして落ち着かない」「体重が急に減った」そんな症状が続いていませんか? もしかすると、バセドウ病かもしれません。バセドウ病は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、新陳代謝が活発になり、さまざまな体調不良を引き起こす病気です。バセドウ病の特徴や症状について「小山内科」の小山先生に伺いました。

監修医師：
小山 朝一（小山内科）

東邦大学医学部卒業。東邦大学医療センター佐倉病院にて研修を開始、助教・講師などを経た2016年、父から診療所を継ぎ、千葉県千葉市の「小山内科」院長に就任。「内分泌・代謝疾患」を専門としながらも、地域に根ざしたホームドクターとして、総合的な診療に努めている。医学博士。日本糖尿病学会、日本甲状腺学会、日本肥満症治療学会ほか、各学会所属。

編集部

日ごろから「喉の腫れ」や「心臓のドキドキ感」が続いているのですが？

小山先生

くわしく調べてみないとわかりませんが、体重の減少に加えて、眼球がいつもより飛び出しているようなら、「バセドウ病」かもしれません。

編集部

「バセドウ病」とは何ですか？

小山先生

首の部分にある甲状腺から過剰なホルモンが分泌され、体調を崩してしまう病気です。ホルモンは体の新陳代謝を促しますから、「過剰」に分泌されると、激しい運動をした後のように心臓がドキドキします。発症率は数百人に1人程度で、自己免疫異常が原因とされています。

編集部

主な症状にはどのようなものがあるのでしょう？

小山先生

喉にある甲状腺の腫れ眼球が飛び出してくる脈拍の上昇が典型的な三症状です。ほか、大きな舞台で緊張したときのような自覚症状を伴います。具体的には、発汗、手の震え、息切れ、うわずった感じ、そして代謝が上がったことによる体重の減少などです。

編集部

眼球が飛び出してくるのはどうしてなんでしょう？

小山先生

ホルモンの影響で「目の後ろにある組織」が肥大し、眼球を押し出してくるからです。目が飛び出してくる症状は、バセドウ病のほかの症状と独立しているようです。全く起こらなかったり、ホルモンの状態が落ち着いても症状として残ったりします。

編集部

ひとつの症状に特化していないのでしょうか？

小山先生

人によってさまざまです。ただし、日によって違うということはありません。固定した症状が繰り返されます。

※この記事はメディカルドックにて【自然に痩せてきても喜べない？ 動悸やほてり が伴ったら、バセドウ病を疑うべし！】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。