「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人も楽しいビジネス書『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.「子どもをダメにする親」の特徴はありますか？

――田丸さんの書き方講座には、小学生のお子さんと、その親御さんが参加されることも多いですよね。これまでの経験から、つい気になってしまう親御さんの行動はありますか？

子どもをダメにする親の特徴・ワースト1

田丸雅智氏（以下、田丸）：迷っている子に対して「こうしたらいいじゃん」「こっちのほうがいいよ」という感じで、周りが“一択の答え”を与えすぎるようなケースですね。そうなると、どうなるか。

結局、答えを自分の中に探さなくなるんです。

自分で決めるんじゃなくて、相手に正解を求めるようになってしまう。

子どもが自分で書いたあとに、「これでいいですか？」と聞いてくる。

それが最終確認の意味ならいいんですけど、そうじゃなくて、「あなたの“正解”を教えてください」になってしまっている感じです。

正解なんて、本来はないのに。

僕はそれがすごく怖い。思考停止につながったり、自分を見失ったりするからです。

だから、そうならないように「あなたはどう思う？」を大事にしたい。

迷っていたらサポートもしますし、選択肢もたくさん出させてもらいます。

ただし提示の仕方は、一択の「これが正解」ではなく、選択肢を並べたうえで「他でもいいよ」という形にすることを大切にしています。

――『小学生でもできる言語化』では、「言語化できるようになってこそ、言語化しない手段もある」という話も登場しますよね。ただただ言語化するよりは、「自分の頭で考えて言葉にする」というプロセスを鍛えることが大事なのかもしれませんね。そして、自分の頭で考えるチャンスを与えることが、子どもの可能性を広げることにもつながる気がしました！

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）