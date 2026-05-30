「この人、仕事できないな」と感じる人の特徴・ワースト1

「言語化にモヤモヤする」

「即答よりじっくり考えるほうが大事」

「口下手のままでもいいじゃない」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない ―― 絵を描くように「考える・伝える」技術』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「この人、仕事できないな」と感じる人

「なんでこの人、話が通じないんだろう」

仕事をしていると、そう感じる瞬間があります。

説明したはずなのに、違うものが出てくる。

「イメージと違う」と何度も修正になる。

すると、人はつい、「相手の理解力が低い」と思ってしまいます。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、その「すれ違い」について、まったく別の見方が語られています。

「説明が悪い」と思っていた

本書では、イラストレーターになりたての頃の話が紹介されています。

イラストレーターになりたての頃。

私は何度も「すれちがい」を体験しました。

イラストの発注内容を聞いて、そのとおりに絵を描く。

でも、その絵を相手に見せると「こういうのじゃないんですよね」と言われてしまう。

そうして何度も何度も修正する。

ここだけの話、そのとき私は、「相手の説明が悪い」と思っていました。

でも、いまはちがいます。

それは、言葉の「ある特徴」に気づいたからです。

――『言語化だけじゃ伝わんない ―― 絵を描くように「考える・伝える」技術』より

これは、多くの仕事に共通しています。

依頼する側は、「ちゃんと伝えた」と思っている。

受ける側も、「ちゃんと理解した」と思っている。

なのに、完成したものを見るとズレている。

すると、お互いに「相手が悪い」と感じはじめる。

ですが本書は、「その発想自体がズレている」と語ります。

仕事ができる人は「すれ違い」を予測している

本書では、さらにこう続きます。

言葉のその特徴を知ってからの私は、「すれちがいが起きている理由がわかる」ようになったのです。

そして「あ、このまま行くとすれちがうな」と事前に察知できるようにもなりました。

「これ以上は言葉で詰めても無駄だな」と思うこともあります。

これによって私の仕事上のストレスは大幅に減りました。



イラストレーターの仕事は、「クライアントの言葉を絵に翻訳すること」です。

2つ以上の言語を理解していなければ、翻訳はできません。

同じようにイラストレーターも、言葉と絵の両方を理解する必要があるのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない ―― 絵を描くように「考える・伝える」技術』より

仕事ができない人ほど、「言葉は正確に伝わるものだ」と思っています。

だから、「言ったのに伝わってない」と怒る。

一方、仕事ができる人は、「言葉は必ずズレる」と理解しています。

だから、途中で確認する。イメージを合わせる。図を使う。具体例を出す。

つまり、「すれ違いが起きる前提」で動いているのです。

本当に厄介なのは「思い込み」

本書では、最後にこう語られています。

人はなぜこんなふうにすれちがうのでしょうか。

その原因は「言葉」にあります。

そう、だから、すれちがいは、自分のせいでもなければ、相手のせいでもありません。

「誰のせいでもない」というのが私の結論です。

思い切って言ってしまえば、すべて言葉が悪いのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない ―― 絵を描くように「考える・伝える」技術』より

多くの人は、コミュニケーションでズレると、「相手が悪い」と考えます。

ですが実際には、言葉そのものが曖昧なのです。

同じ単語でも、頭の中のイメージは違う。

同じ説明でも、受け取り方は違う。

だから、「一発で完璧に伝わる」ほうがむしろ珍しい。

「伝わらない前提」で動ける人は強い

『言語化だけじゃ伝わんない』は、「コミュニケーションの失敗＝能力不足」という考え方を崩してくれます。

本当に仕事ができる人は、「なんで伝わらないんだ！」とは怒りません。

「そもそも言葉はズレるものだ」と理解しています。

だから、確認する。観察する。すり合わせる。

つまり、仕事ができる人とは、「伝わらない前提」でコミュニケーションできる人なのです。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない ―― 絵を描くように「考える・伝える」技術』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。