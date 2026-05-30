富山県氷見市の山あいに、手づくりの小さなヤギ牧場がある。ヤギのミルクを飲んで育ったという村江元三さん（80）が8年前、生まれ育った地区で始めた。交流サイト（SNS）で知った観光客やボランティアが県外から来るほどの人気で、地域の活性化に一役買っている。村江さんは「ヤギに会って癒やされて。元気な限り続けたい」と意気込んでいる。（共同＝野尻稀海）

4月中旬に「げんじぃの吉がけ牧場」を訪れると、木々に囲まれた牧場でヤギが仲良く草を食べていた。最初2匹だったヤギは39匹に。今年生まれた子ヤギがぴょんぴょんと跳びはねる愛くるしい姿を来場者が写真に収めていた。1日300人ほどが来る日もあるという。

「げんじぃ」の呼び名で親しまれている村江さん。6人きょうだいの末っ子で、ヤギのミルクで育ったと母親に聞かされてきた。自身が立ち上げた板金の会社を引退後、成長を支えてくれたヤギへの感謝の気持ちと、過疎化が進む古里を活気づけたいとの思いから、牧場をつくろうと決めた。

使われていない豚小屋を直し、土を耕して牧草を植え、少しずつヤギを迎える環境を整えた。息子の剛さん（54）は「家族は当初反対していたけど、父がこっそり山に行き何かしているのに気づいて、諦めて協力するようになった」と笑う。今では連日ユーチューブに動画を投稿したり、SNSを運用したりと積極的に支えている。

入場は無料で、多くのボランティアに助けられてきた。中には年に数回通った末に、鳥取県から移住してきた人もいる。

昨年春には、ボランティアとして携わり富山市から引っ越してきた高畑絹代さん（54）が、近くにカフェをオープン。築100年以上の村江さんの生家で「体と心を癒やしてほしい」とヤギミルクなどを使ったメニューを提供している。

村江さんは仲良く駆け回る子ヤギを眺めながら「手づくりで不便も多いけど、たくさんの人が来てくれる。夢は50匹かな」と語った。