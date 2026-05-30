かつての「ガラスのエース」が、交流戦初勝利をチームにもたらした。

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阪神の左腕・郄橋遥人（30）が29日のロッテ戦で先発。8回2安打無失点で、キャリアハイとなる6勝目を手にした。

今年がプロ9年目だが故障に泣かされ続け、最多登板は2019年の19試合。22年に左ヒジのトミー・ジョン手術を行うと、翌23年は左肩も痛めて手術。3年ぶりの一軍登板を果たした24年オフも、左ヒジにメスを入れている。郄橋にとってのプロ野球人生は即ち、ケガとの戦いの歴史でもあるのだ。

「投げれば好投するが、いつ離脱するかわからない首脳陣泣かせ。それでも24年オフの手術以降は状態が良く、今後はコンスタントに投げられるのではないか」（球団OB）

性格は天然ともっぱらで、この日のヒーローインタビューでも“本領発揮”。九回に登板したドリスが2死一、二塁のピンチを招いた場面を聞かれると、「みんなのことを信用して、えー、ハイ。ナイスピッチングプレーでした、ハイ」と、言わずとも心の中がわかる正直な回答。郄橋が喋るたび、虎ファンが集結した左翼スタンドからは笑いが起きた。

もっかハーラートップタイの6勝0敗で、防御率0.86はリーグトップ。虎の新エースとして、ファンに笑顔を届け続けたい。

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ところで阪神と言えば、藤川監督の「オラついた態度」に批判が殺到している。たしかに、今季はことあるごとに抗議している印象もあるが…。いったい今、何が起きているのか。●関連記事 【もっと読む】阪神藤川監督に対戦相手やファンから苦情の嵐 では、それらについて詳しく報じている。