大雨災害に備えるシリーズ企画「ソナエル」です。住民らが大雨災害の危険度の高まりを理解し、避難を始めるタイミングを自ら判断できることを目指す、新たな防災気象情報が5月28日から始まりました。

シリーズで、新たな情報のポイントや生かし方などをお伝えしていますが、今回は、線状降水帯に関する情報についてお伝えします。

2017年7月5日の午後、福岡県南部から大分県西部にかけて帯状の雨雲がかかり続けました。この地域で観測史上最大となる大量の雨を降らせた線状降水帯です。





福岡県朝倉市では、9時間で770ミリを超える雨が観測されました。山の斜面の崩落が相次ぎ、土砂や流木が下流の集落をのみ込みました。平成になって以降、福岡県で最も犠牲者の多い大雨災害となりました。その後も、九州北部では毎年のように線状降水帯による被害が発生しています。

気象庁は2021年、線状降水帯の発生を知らせる「顕著な大雨に関する気象情報」の発表を始めました。



さらに、翌年には「半日程度前」の「線状降水帯発生予測情報」の発表を始めました。



さらに、5月28日からは「おおむね2～3時間前」の「線状降水帯発生予測情報」が発表されるようになりました。

■福岡管区気象台の訓練

「線状降水帯が発生し、災害発生の危険度が急激に高まっています。線状降水帯の周辺地域でも災害発生の危険度が高まっている場合があるため、災害発生の危険度の高まりはキキクルで確認をお願いします。」



福岡管区気象台は5月19日、大雨の場合の訓練を公開しました。



気象台では、新たな情報も活用して早めの避難につないでほしいとしています。

ここからは、東杜和気象予報士の解説です。



改めて、線状降水帯とは、強い雨を降らせる積乱雲が次々と発生し、上空の風の影響で「線状」に連なったものです。



同じ場所に長時間、大雨を降らせるため、線状降水帯が発生すると災害の危険度が急激に高まります。

気象庁では、この線状降水帯の発生を知らせる情報と、半日程度前の発生予測情報を発表してきました。



この半日程度前の予測について、対象となる地域は当初「地方単位」でしたが、2024年から「府県単位」に、2029年には「市町村単位」になることが予定されています。



さらに、5月28日からは新たに、おおむね2～3時間前の線状降水帯発生予測情報が発表されるようになりました。



予測の的中率は5割程度とみられていて、半日程度前の予測よりも確度が向上すると考えられています。

こちらは、2～3時間前の予測情報が発表された場合を想定したデモ画面です。



実際に発表された場合は、気象庁のホームページの「線状降水帯予測マップ」で確認することができます。



赤い格子が現れた地域では、大雨への警戒が必要です。

実際に線状降水帯が発生し大雨となった場合に、土砂災害や河川氾濫の危険度を確認できるのが「キキクル」です。



実際に災害が発生していることを伝える情報ではありませんが、黄色から赤、紫、黒へと色が変わるにつれて危険度が上がっていくのを確認することができます。



気象庁のホームページの「キキクル」で確認できます。



週明けには、九州に台風6号が接近、上陸する恐れがあります。



シリーズ企画「ソナエル」でお伝えした情報を生かして、大雨災害から命を守る行動につなげてください。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月29日午後5時すぎ放送