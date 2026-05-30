日本・韓国・インドのイケメン登場 3カ国の“王道恋愛”が同時にやってくるカオスなグローバルラブコメドラマ開幕
3カ国の「恋愛ドラマあるある」が押し寄せるグローバルラブコメ
テレビ朝日では、ドラドラ大作戦枠の新ドラマ『三カ国な王道LOVE』（毎週土曜 深0：30）をきょう30日深夜から放送開始する。日本、韓国、インドという3カ国の“王道恋愛”が同時にやってきてそれぞれの世界線が交差する、超カオス・グローバルラブコメが開幕する。
【場面カット】カオスすぎるのに王道なラブコメが展開
恋なんてもうしないと決めていた主人公・三葉（紺野彩夏）。転職初日、新しい職場で出会ったのは、価値観も距離感もまったく違う、日本の“ツンデレ先輩”、韓国の“記憶喪失の優しい男”、インドの“なぜか突然踊り出す”イケメン三銃士。
次々と巻き起こる予想外の出来事に振り回されながらも、止まっていた三葉の恋心は少しずつ動き始めていく。笑って、きゅんとして、ときどき泣ける。国境も文化も飛び越え、全人類が恋に落ちること必至な新感覚グローバルラブコメディ。
主演を務める紺野のほか、別府由来、コ・テジン、マイルスLが出演し、3カ国ならではの個性豊かなキャラクターたちが王道恋愛を魅力たっぷりに熱演する。
本作品を彩る主題歌は、cadodeの新曲「泳いでる」。cadodeとして初のドラマ主題歌となる本楽曲は、“都会という大海原を泳ぎながら、わたしを変えてくれるあなたを待つ日々のBGMとして寄り添いたい”という思いを込めた1曲。トレンディなサウンドにcadodeらしい一癖を加えた楽曲が、三葉たちの不器用で予測不能な恋模様に寄り添う。
第1話では、序盤から日本・韓国・インド、3カ国の“恋愛ドラマあるある”が怒とうの勢いで押し寄せる。日本パートでは、王道すぎる“ツンデレ先輩”が登場。冷たいのに、なぜか気になってしまう距離感にドキドキ。韓国パートでは、優しく完璧な先輩がまさかの記憶喪失。しかも兄は…という韓ドラ感満載の展開に。さらに、インド出身の先輩は、感情が高まると突然ダンス。まるで本場インド映画のような華やかな世界観がさく裂する。
王道恋愛のシチュエーションとわかっていても、きゅんな神展開が続々。1つのドラマなのに、日本・韓国・インド、それぞれの恋愛ドラマを同時に観ているよう感覚になる。しかし、主人公・三葉は、恋に超消極的。次々とアプローチされても、なかなか恋に踏み出せない。果たして三葉が最後に選ぶのは誰なのか。
【紺野彩夏（藤枝三葉 役）コメント】
最初に作品のお話をいただいたとき、日本・韓国・インドの恋愛要素が全部入ってどういうこと?!と驚き想像ができませんでしたが(笑)、台本を読んでいくうちに、それぞれの文化や恋愛観の違いがすごく魅力的に描かれていて、面白いなと感じました！
撮影現場も本当に国際色豊かで、毎日新しい発見があって、とても刺激的でした。
登場人物みんながチャーミングで、笑えるシーンはもちろんですが、思わずきゅんとしたり、温かい気持ちになれる場面もたくさん詰まっています。
超カオスで新感覚なグローバルラブコメディ、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです！
テレビ朝日では、ドラドラ大作戦枠の新ドラマ『三カ国な王道LOVE』（毎週土曜 深0：30）をきょう30日深夜から放送開始する。日本、韓国、インドという3カ国の“王道恋愛”が同時にやってきてそれぞれの世界線が交差する、超カオス・グローバルラブコメが開幕する。
【場面カット】カオスすぎるのに王道なラブコメが展開
恋なんてもうしないと決めていた主人公・三葉（紺野彩夏）。転職初日、新しい職場で出会ったのは、価値観も距離感もまったく違う、日本の“ツンデレ先輩”、韓国の“記憶喪失の優しい男”、インドの“なぜか突然踊り出す”イケメン三銃士。
主演を務める紺野のほか、別府由来、コ・テジン、マイルスLが出演し、3カ国ならではの個性豊かなキャラクターたちが王道恋愛を魅力たっぷりに熱演する。
本作品を彩る主題歌は、cadodeの新曲「泳いでる」。cadodeとして初のドラマ主題歌となる本楽曲は、“都会という大海原を泳ぎながら、わたしを変えてくれるあなたを待つ日々のBGMとして寄り添いたい”という思いを込めた1曲。トレンディなサウンドにcadodeらしい一癖を加えた楽曲が、三葉たちの不器用で予測不能な恋模様に寄り添う。
第1話では、序盤から日本・韓国・インド、3カ国の“恋愛ドラマあるある”が怒とうの勢いで押し寄せる。日本パートでは、王道すぎる“ツンデレ先輩”が登場。冷たいのに、なぜか気になってしまう距離感にドキドキ。韓国パートでは、優しく完璧な先輩がまさかの記憶喪失。しかも兄は…という韓ドラ感満載の展開に。さらに、インド出身の先輩は、感情が高まると突然ダンス。まるで本場インド映画のような華やかな世界観がさく裂する。
王道恋愛のシチュエーションとわかっていても、きゅんな神展開が続々。1つのドラマなのに、日本・韓国・インド、それぞれの恋愛ドラマを同時に観ているよう感覚になる。しかし、主人公・三葉は、恋に超消極的。次々とアプローチされても、なかなか恋に踏み出せない。果たして三葉が最後に選ぶのは誰なのか。
【紺野彩夏（藤枝三葉 役）コメント】
最初に作品のお話をいただいたとき、日本・韓国・インドの恋愛要素が全部入ってどういうこと?!と驚き想像ができませんでしたが(笑)、台本を読んでいくうちに、それぞれの文化や恋愛観の違いがすごく魅力的に描かれていて、面白いなと感じました！
撮影現場も本当に国際色豊かで、毎日新しい発見があって、とても刺激的でした。
登場人物みんながチャーミングで、笑えるシーンはもちろんですが、思わずきゅんとしたり、温かい気持ちになれる場面もたくさん詰まっています。
超カオスで新感覚なグローバルラブコメディ、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです！