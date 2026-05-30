カワウソはペットに適さない？フンをまき散らす習性も　ペット需要増で密猟に拍車　「正しく知って」注意呼びかけ

見た目が可愛くて人気のコツメカワウソだが、ペットに適さない習性を持っている。密猟が増えることが問題となっており、SNSで需要を高めるような拡散をしないように注意喚起もされている。

カワウソに熱い視線

福岡市動物園で27日に撮影されたのは、大人も子どももメロメロにする人気者のコツメカワウソの姿。コツメカワウソを見に来た女性たちや子どもたちは、「かわいー！」「かわいかった」と嬉しそうに声をあげていた。

27日は世界カワウソの日で、それに合わせたイベントとなった。

とってもかわいいカワウソだが、福岡市動物園の飼育員・田中万絢さんからは「かわいいだけじゃダメなんです！」と衝撃的な一言が。

イベントでは、カワウソが貝やカニの甲羅までかみ砕く鋭い歯を持っていることや、マーキングのためにフンをまき散らすことなどから、ペットには適さないことを説明した。

さらにペット需要を高めるような内容をSNSなどで安易に拡散しないよう、注意喚起が行われた。その理由はペットの需要が増え、密猟に拍車がかかっているためだ。

そのため、カワウソは絶滅の危機に瀕している。かわいいだけではなく、背景を正しく知ることも大切だ。

（「イット！」 5月28日放送より）