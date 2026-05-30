長崎市に新たに完成した、プラスチックリサイクル工場。

これまで焼却処分していたプラスチックのごみが “再資源化” できるようになり、4月から市内の一部の地域を対象に、ごみの回収が始まっています。

最新の設備を取材しました。

【NIB news every. 2026年4月8日放送より】

（青木雄大アナウンサー）

「最新設備を備えているという新工場。どんな設備なのか。

そしてこれまで焼却していた、どんなゴミをリサイクルできるようになったのか、調査してきます」

案内してくれるのは、NLOOPの代表取締役の海野 泰兵さんです。

（NLOOP 海野 泰兵 代表取締役）

「機械に入って袋を破いて袋をはぶく。手選別で荒いものをピックアップして磁石で金属をはねる。細かくなったものが運び込まれて製品プラスチックと柔らかいプラスチックに分かれてそれをリサイクルする流れ」

大きく7つの工程で、リサイクルできるプラスチックとできないものを選別します。

神ノ島リサイクル工場ではほとんどの作業を自動化できたことで「省人化」も進みました。

これまでは1日あたり約10人が手作業でごみを選別していましたが、新工場では半数ほどスタッフを減らしても、対応できるようになりました。

長崎市神ノ島町で4月から本格稼働した「神ノ島リサイクル工場」。

市内の4つの廃棄物処理業者でつくる「NLOOP」が建設しました。

（作業員）

「開けてください」

市内で回収したプラスチックごみを載せた収集車が、次々に工場内に入ってきます。

その数、約60台。

これまで焼却処分されていたプラスチックのごみを一括回収し、再資源化することができます。

一括回収は、バケツやハンガーなどこれまで「燃やせるごみ」に分類していた「プラスチック製品」が、従来の菓子袋や容器などの「プラスチック製容器包装」と同じ袋で回収する仕組みで「プラスチックごみ」として分別し、リサイクルされるようになります。

4月から長崎市内の一部地域で回収が始まり、10月からは全域に広がる見込みです。

新工場では、市からの委託を受けるかたちで民設民営でリサイクルを進めます。

（海野 泰兵 代表取締役）

「袋を破く機械。こういうかたちで袋が破れていく」

（青木アナ）

「強い力を加えて袋を破く作業。これまではどういうかたちでやっていたんですか」

（海野 泰兵 代表取締役）

「手作業でスタッフが、鎌で(袋を)破っていた」

袋を破って、スタッフがプラスチック以外のものが混じっていないかなどを確認したあと、残った金属製品を強力なマグネットで取り除きます。

（海野 泰兵 代表取締役）

「高磁力の選別機によって金属製品が落ちてくる」

（青木アナ）

「こういうものが、磁石の強い力でくっつく」

そしてプラスチックの種類などを分ける工程でも驚くべき技術が…。

（海野 泰兵 代表取締役）

「エアーで飛ばしているが最新の設備になる」

（青木アナ）

「”風”で飛ばしているんですか」

なんとセンサーで選別したプラスチックを、強力な風で飛ばしているのです。

（青木アナ）

「奥に飛ばすのは、どんなものですか？」

（海野 泰兵 代表取締役）

「今まで燃やすごみ袋に入れていたプラスチックが、製品プラスチックとして今回から回収されているが、それが奥に飛ばされている。

1番手前がこれまで通りの容器包装プラスチックで、このままリサイクルされる。

真ん中の列はもう一度、選別ラインに戻す」

随所に最新の技術が導入された「神ノ島リサイクル工場」。

プラスチック製容器包装は、リサイクルできるよう自動で袋詰めされるほか、これまで焼却処分されていたプラスチック製品は…。

（海野 泰兵 代表取締役）

「こちらのコンベアに製品プラスチックをのせて、中で粉砕してフレーク状にしていく」

（青木アナ）

「硬かったプラスチックがこれだけ粉々になる。これをこれまでは燃やしていたけれど、これをリサイクルできるようになったということですね」

（海野 泰兵 代表取締役）

「フレーク状にして売却するので」

今年度から本格的に始まった、プラスチックの一括回収。

省人化にCO2の削減が期待でき、更にこんな効果も…。

（市資源循環課 崎山 増博主幹）

「こちらが昭和61年度から供用を開始した、三京クリーンランド埋立処分場」

長崎市三京町の「三京クリーンランド埋立処分場」。

焼却されていたごみをリサイクルできるようになったことで、埋め立て処分場の延命化を図ることができるといいます。

市によりますと、これまで埋め立てされていたプラスチック製品は年間約2000トン。

このうち1500トンが、リサイクルできる見込みだということです。

（市資源循環課 崎山 増博主幹）

「令和5年度の実績だが長崎市のリサイクル率は13.2％。

全国平均が19.5％という中で、低いものとなっている。これを契機にリサイクル率の向上にも努めていきたい」

プラスチック製品を、より良くリサイクルするためには、どのようなことに気をつけてごみを出せば良いのでしょうか。

（海野 泰兵 代表取締役）

「これおもちゃだが電池が外されて出されているのでそのままプラスチックごみに入れて構わないが電池がついたもの出されると工程の中でよろしくない。電池を外して出してもらえると助かる」

（青木アナ）

「電池を外した状態だったら今回の」

（海野 泰兵 代表取締役）

「プラスチックごみに入れられる」

県内のほかの自治体に先駆けて革新的な取り組みを進める長崎市とNLOOP。

将来的にはほかの自治体とも協力し、県内全体のリサイクル率の向上につなげていきたいとしています。

（海野 泰兵 代表取締役）

「周知が皆さんになかなかいきわたっていないという実感。

(プラスチック製品を)燃えるごみに入れる前に、確実に “プラごみ” に入れてもらえれば、リサイクル率の向上につながっていくし、CO2の削減にもなるので協力してほしい」