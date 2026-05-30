『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、内定が取れない人がやってしまいがちなコスパが悪い努力について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

頑張っているのに結果が出ない人には、共通点がある

就活で一生懸命努力しているのに、なかなか内定が出ない。そういう就活生が一定数います。能力が低いわけでも、志望企業のレベルが高すぎるわけでもない。ただ、努力の方向性がズレているだけというケースがかなり多いです。就活において、頑張り方を間違えるとむしろ逆効果になることがあります。

では、就活で一番コスパが悪い努力とは何か。第1位は「ESの文章を完璧に仕上げようとすること」です。

なぜESの磨き込みはコスパが悪いのか

ESは就活の基本であり、通過しなければ面接にすら進めません。だから力を入れるのは当然です。

ただ、多くの就活生がやりがちなのが、ESの文章表現を際限なく磨き続けることです。「この一文の言い回しはどうか」「もっと刺さる表現はないか」と、何時間もかけて微調整を繰り返す。これがコスパの悪さの正体なんですよね。

ESの通過率を左右するのは、文章の巧みさよりも「書いてある内容のエピソードの質」です。どれだけ美しい文章でも、エピソード自体が平凡であれば通過は難しいです。逆に、多少文章が荒削りでも、エピソードに具体性と説得力があれば通過するケースはかなり多いです。文章の磨き込みに費やした時間は、エピソードの掘り起こしや具体化に使った方が、圧倒的に結果につながります。

本当にコスパが高い努力とは何か

では、同じ時間を何に使うべきか。大きく二つあります。

一つは、面接の場数を増やすことです。ESがある程度通るようになったら、面接の練習に時間を集中させるべきです。面接は場数がそのまま実力になる場なので、1社の面接を完璧に準備するより、複数社を受けて実戦経験を積む方がはるかに成長できます。頭の中でシミュレーションしているだけでは絶対に身につかないものが、実際の面接には詰まっています。

もう一つは、志望企業の「求める人物像」を深く理解することです。企業研究を表面的にしか行わず、どの会社にも同じような志望動機を使い回している就活生はかなり多いです。でも面接官はその使い回し感に気づいています。一社に対してしっかり解像度を上げた準備をした方が、通過率への影響は大きいです。

努力の「量」より「方向」を見直す

就活はやればやるほど報われるという側面もありますが、方向性が間違っていると努力が空回りします。

ESを何十時間もかけて磨き続けている人は、一度立ち止まって「自分は今、何に時間を使っているか」を確認してみてください。完璧なESより、一回多く面接を受けた経験の方が、内定に近づくスピードははるかに速いことが多いです。

就活における努力は量ではなく、どこに集中させるかで結果が大きく変わります。自分の時間の使い方を見直すだけで、就活の進み方はかなり変わってくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）