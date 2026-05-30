「うちの子、このままで社会に出て大丈夫だろうか…」

ふと、そんな不安を感じたことはないだろうか。たとえば、朝の挨拶。小さな声で済ませていたり、そもそもあまり声を出さなかったりする様子を見ると、少し気になる。そんな親も多いはずだ。実は、こうした何気ない習慣こそが、社会に出たときの評価を大きく分ける。

書籍 『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』 （ダイヤモンド社）では、「いつも機嫌よくいる」「名前を呼んで挨拶する」など、社会で評価されている人たちに共通する意外な特徴が明らかにされている。「社会人になる前に知りたかった」「大学生の娘に渡しました」といった感想も寄せられている同書から、内容の一部を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「挨拶しない子」は社会に出て苦労する

朝、家を出るとき、「いってきます」と小さくつぶやく。

あるいは、何も言わずに出ていく。

親からすれば、「まあ元気ならいいか」と見過ごしてしまうかもしれない。

むしろ、静かなほうが落ち着いていていい、とさえ感じることもあるだろう。

しかし、この「小さな挨拶」や「挨拶をしない」という習慣は、社会に出たときに思わぬ差を生む。

なぜなら職場では、それがそのまま、

「存在感がない人」

「やる気が伝わらない人」

という評価につながってしまうからだ。

「大きな声」で挨拶する人が、会社では評価される

実際、会社で評価される人たちは、まったく逆の行動をとっている。

同世代のなかでも出世が早い人たちの行動を分析した書籍『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』には、こう書いてある。

期待されている人たちは、出社時におこなう挨拶の「声の大きさ」にも違いがあります。

88社97事業所における調査で、期待されている人の37％は、朝の挨拶の声が63デシベル以上だとわかりました。一方、一般社員で63デシベル以上だったのはわずか7％でした。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より

つまり、評価される人ほど、「きちんと伝わる挨拶」を意識しているのである。

さらに彼らの挨拶は、明るく、澄んだトーンで発せられている。

それもまた、周囲からの評価を左右する大事な要素だ。

ストレスや不安を抱えていると、声は暗く、重くなりがちです。一方、前向きで積極的な心理状態は、明るく澄んだ声として発せられます。

明るく澄んだトーンは、彼らの内面的な充実と仕事への前向きな姿勢の表れでもあるのです。

つまり大きな挨拶は、ただ聞こえやすいだけでなく、仕事への前向きな姿勢や意欲を伝える重要なアピールにもなります。

――『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』より

挨拶は、単なるマナーではない。

「自分はこの仕事に前向きです」というメッセージそのものなのだ。

元気な挨拶がきっかけになって、前向きな姿勢が周囲に伝わる。職場に会話が生まれる。そういう人が、「一緒に働きたい人」として評価されていく。

社会で評価されるために必要なのは、難しいスキルや知識ではない。

まずは、「相手に届く挨拶をすること」なのである。

社会に出る前のわが子にこの事実を伝えてあげることは、親の役目かもしれない。

（本稿は、書籍 『815社17万人を分析してわかった 会社から期待されている人の習慣115』 の一部を引用したオリジナル記事です）

越川慎司（こしかわ・しんじ）

株式会社クロスリバー 代表取締役社長

日系通信会社や外資ベンチャーなどを経て2005年にマイクロソフト米国本社へ入社。その後、日本マイクロソフトの役員としてExcelやPowerPointなどの事業責任者を務める。2017年には週休3日・複業を実践する会社、株式会社クロスリバーを設立し、800社以上の働き方改革を支援。年300回以上提供する企業向けオンライン講座の受講者満足度は平均96％、行動に移す受講者は95％以上。著書は『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（クロスメディア・パブリッシング）や、『AI分析でわかった トップ5%社員の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）など33冊、累計130万部。NHK、TBS、テレビ東京、PIVOT、NewsPicksやReHacQなどメディア出演多数。