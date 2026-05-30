◆相場の変化を嘆いていませんか？

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇の投資ノウハウを凝縮して解説する。

投資家が陥る「過去への執着」というワナ

人間関係のすれ違いは、時として私たち投資家が相場と向き合う際の心理に重なる部分があります。かつての成功体験や、心地よかった状況に執着するあまり、目の前の「変化」を受け入れられずに行き詰まってしまうのは、夫婦関係でも株式投資でも同じかもしれません。

以下を読んで、あなたならどう感じるでしょうか？

「いや、そういう意味じゃなくて……。じゃあ、どうしたら」

「それを私に聞くの？ おかしくない？ 私が悪いって言いたいの？」

怒りというより、あきらめに近い静かな声。昔の実咲なら、こんなネチネチした言い方はしなかった。もっとストレートに、怒って、笑って、それで終わっていた。

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

過去の「素直な相場」を懐かしむ心理

これは夫婦間のコミュニケーションのすれ違いを描いた一節ですが、投資の世界に置き換えてみるとハッとさせられます。

かつては特定のテクニカル指標が面白いように機能し、素直な値動きをしていた銘柄が、ある時期を境に急に複雑で予測困難な動きを見せるようになることがあります。そんな時、つい「あの頃はもっと簡単に勝てたのに」「どうして今は思い通りに動いてくれないんだ」と、相場に対してフラストレーションを抱えてしまいます。

……昔の彼女に戻ってほしい。そんなことを願ってしまう自分がいる。

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

「相場が変わった」と嘆く前に

「昔に戻ってほしい」という願いは、投資においては時に命取りになります。なぜなら、相場の参加者も、マクロ経済の環境も、日々刻々と変化し続けているからです。

過去の成功体験にすがりつき、「相場が元に戻るはずだ」と思い込んで損切りを遅らせたり、通用しなくなった手法を意固地に続けたりすれば、資産を大きく減らしてしまうことになりかねません。

でも、それは身勝手というものだろう。「妻が変わってしまった」と思う僕と、「いつまでたっても変わらない夫」と思う実咲。そりゃあ、交われないよな……。

――『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』より

変化しない投資家は相場と交われない

まさにこの一文に、投資家が生き残るための重要な教訓が隠されています。「相場が変わってしまった」と嘆き、不満を漏らすだけの投資家と、その一方で「いつまでたっても手法や考え方が変わらない」自分自身。これでは、相場のトレンドと交わる（シンクロする）ことなど到底できません。

相場は常に正しいものであり、投資家はそれに合わせるしかありません。環境が変わったのであれば、嘆くのではなく、自分自身の投資スタイルやルールをアップデートしていく柔軟性が必要です。過去への執着を手放し、今の相場にどう適応していくかを考えることが、激動のマーケットを生き抜く最大のノウハウなのです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。