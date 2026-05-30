１９８８年ソウル五輪のシンクロナイズドスイミング（現アーティスティックスイミング）でソロ・デュエット銅メダルの小谷実可子さんが、東京ドームでの“かぶりつき“野球観戦ショットを公開した。

小谷さんは３０日までに自身のインスタグラムを更新。「１塁側からかぶりつきのプロ野球観戦 飛んでいくボールの勢いや、ファウルボールの争奪戦！に興奮 そして時々ファンの少年たちに投げてくれるサポート選手のボールのプレゼント 変わらぬ観客席の熱い応援に、ファンって、すごいなぁとじんわり。。。」と記し、ヘルメットをかぶり、グラブを手に東京ドームのエキサイトシートで巨人・ソフトバンク戦を観戦した写真をアップ。

「念願の、推し選手弁当をつまみながら、元プロ野球選手の友人の解説付きで楽しませていただきました 備えられているヘルメットとグローブにワクワク！が、素人丸出しの私でした。わかる人にはバレる？！」（原文ママ）とつづった。

昨年８月放送のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）で、出演した女優の宮下結衣が小谷さんの娘であることが明かされ、話題となった。