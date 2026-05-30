ロックバンド「LUNA SEA」が結成日の29日、ドラムスの真矢さん（享年56）の死去後初となる全国ツアーを神奈川県秦野市でスタートさせた。秦野はメンバー4人の故郷で、初の凱旋公演として開催。これに先立ち、ギターのSUGIZO（56）が本紙の取材に応じ、今の思いを語った。

スクリーンに真矢さんの写真が大写しされると、悲鳴のような声が響き渡った。1400人のファンクラブ会員が集まったクアーズテック秦野カルチャーホール。幕開けはファンネームと同名の初期ナンバー「SLAVE」（93年）。ボーカルのRYUICHI（56）が「秦野」と叫ぶと、観客は拳を上げて声援を送った。

ステージには、真矢さんが復帰を目指して新調したヤマハ製のドラムが置かれた。3月12日に東京・有明アリーナで行った公演と同様、真矢さんに師事したロックバンド「SIAM SHADE」の淳士（53）がその隣でドラム演奏。「タム回し」と呼ばれる連打が随所に登場し、ドラム演奏難易度が高い「Dejavu」では、淳士がカウントをすると、淳士のドラムが赤く、真矢さんのドラムが水色に輝いた。2人で叩いているかのような力強さで観客を魅了した。

真矢さんのドラムソロシーンも上映された。「お前ら最高にかっこいいぜ！」とお決まりのセリフが響くと「真矢」コールが繰り返された。客席では、真矢さんの妻でタレントの石黒彩（48）も見守った。

（2時間半で16曲披露/） この日、6年ぶりに発売した新曲「FOREVER」を初披露した。CDには真矢さんの演奏音が入っており、RYUICHIは「真ちゃんの思いも届けられて良かった」と感慨深げ。ベースのJ（55）は「今日も真ちゃんがいるね」とドラムを振り向くと、「全国各地、真矢君を連れて、盛り上げていきます！」と気合十分。SUGIZOは「真矢がいなければ今日、この日はなかった。真矢が今日を一番楽しみにしていた。多分そこで、最高の笑顔で笑っていると思います」と泣きそうな顔で笑うと、「真矢、ありがとう！！」と叫び、天を見つめた。

2時間半で16曲を披露した。12月12、13日に兵庫・神戸ワールド記念ホール、同19、20日に有明アリーナで追加公演を開くことも発表。残り36公演、全国で熱くエモーショナルなステージを届ける。

≪SUGIZO 新曲は真矢と開く新しい扉≫バンド初の凱旋公演。正直、遅すぎたと感じています。真矢は病気を公表後も「またドラムを叩きたい」とリハビリに打ち込んでいて、僕らはヤツがいつ戻ってきてもいいように今回のツアーを組みました。高校1年生の時に出会って、生まれて初めてのライブも、生まれて初めてのレコーディングも、そしてヤツにとって最後のライブも僕は一緒でした。正直、今もヤツがいないということを受け入れられないし、今も意味が分かりません。

LUNA SEAは一人でも欠けたら、そこでこのバンドは終わると思っていました。でも、幸か不幸か遺言のようにヤツが「バンドを止めないでほしい」と願ったから、今決まっているツアーは、真矢のドラムをステージに置いて、一緒に回ろうと思っています。

その先のことは、まだ分かりません。僕自身は続けるのか、止めるのか。現段階では五分五分です。新曲「FOREVER」は真矢が残してくれた演奏を、亡くなった後に歌詞の一部を変えるなどして生まれた曲。追悼ソングではなく、LUNASEAの新しい扉を開く曲として聴いてほしい。