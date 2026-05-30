タレントの渡辺満里奈（55）が27日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。弁当作りの気が楽になった娘のひと言を振り返った。

トークテーマは「年を重ねて今が一番楽しい女」。出演者たちが年相応の楽しみ方を披露した。

「若い頃と変わったなと思うこと」について聞かれた渡辺は「周りからどう見えるかっていう評価を気にしなくなったら凄く気は楽になって」と振り返った。

また、周囲から「ナチュラルな生活してますよね?」とイメージを抱かれていたことで、「冷凍食品使ったりとか良くないかな…とか思ってたりした」と、子供たちの弁当は完璧な手作りを追求しなければならないと思い込んでいたという。

しかしある日、スーパーでおいしそうな「冷凍の肉団子」を見つけた際、娘に「こういうのお弁当に入れてもいいかな?」と尋ねた。すると、娘は「よくね?なんでダメなの?」と即答だった。

娘の一言に渡辺は「結局自分で“そういうのがダメだ”って凄く縛り付けてた。なくなったら、めっちゃ楽になった。冷凍食品バンバン入れてる」と心が楽になったことを明かした。