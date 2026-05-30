プロ野球 セ・パ交流戦は29日、各地で6試合が行われました。

首位タイに並んでいた阪神とヤクルトは、ともに交流戦初勝利。阪神は2回につかんだ満塁の好機からゴロの間に先制すると、この1点を守りきり勝利しました。先発・郄橋遥人投手は8回を2安打に抑える好投で負け無しの6連勝。ヤクルトもゴロの間に先制すると、終盤にも打線が奮起し15安打7得点と快勝をあげました。

セ・リーグでは最下位に沈んでいる中日は、両リーグ通じて唯一となる交流戦4連勝。先制を許すも、石伊雄太選手のソロホームランで同点に追いつきます。さらに終盤にはオリックスのリリーフ陣をとらえ、7回に2アウト満塁のチャンスメイク。ここで4番・細川成也選手が勝ち越しの2点タイムリーを放ちました。さらに8回にも満塁の好機をつかみ、田中幹也選手がダメ押しタイムリー。勢い止まらぬ連勝としました。

なお5位広島は4連敗。中日とのゲーム差も0.5となっています。

＜5月29日の交流戦結果＞

◆中日 5-1 オリックス

勝利【中日】柳裕也(4勝1敗)

敗戦【オリックス】寺西成騎(3勝2敗)

本塁打【中日】石伊雄太4号

◆西武 13-4 DeNA

勝利【西武】郄橋光成(6勝2敗)

敗戦【DeNA】島田舜也(1勝1敗)

本塁打【西武】カナリオ6号、ネビン9号、古賀悠斗2号【DeNA】度会隆輝4号

◆ヤクルト 7-2 楽天

勝利【ヤクルト】山野太一(7勝1敗)

敗戦【楽天】岸孝之(1敗)

本塁打【ヤクルト】内山壮真3号【楽天】マッカスカー1号

◆阪神 1-0 ロッテ

勝利【阪神】郄橋遥人(6勝)

敗戦【ロッテ】田中晴也(1勝4敗)

セーブ【阪神】ドリス(1勝1敗7S)

◆ソフトバンク 2-0 広島

勝利【ソフトバンク】大関友久(2勝3敗)

敗戦【広島】玉村昇悟(1勝1敗)

本塁打【ソフトバンク】正木智也3号

◆巨人 4-2 日本ハム勝利【巨人】井上温大(4勝4敗)敗戦【日本ハム】達孝太(2勝6敗)セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗14S)