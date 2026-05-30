いちき串木野市で遠洋マグロ漁業などを手がける株式会社「潮」が5月7日、再度の資金ショートを起こし、銀行取引停止処分となったことがわかりました。

負債総額は18億6900万円で、2026年の鹿児島県内倒産としては、これまでで最大とみられています。

マグロ漁業へ経営資源を集中 売上高10億円超を計上した時期も

東京商工リサーチ鹿児島支店によりますと「潮」は、1998年12月に設立され、遠洋マグロ漁業を中核とするグループ4社のうちの1社として活動していました 。

かつてはイカ漁業も手がけていましたが、2014年10月にイカ漁船を海外へ売却して以降は、マグロ漁業へと経営資源を集中させました。

グループ一体となった事業展開により規模を拡大し、「潮」単体での売上高が10億円を超えるなど、県内有数の遠洋漁業グループとして事業基盤を構築していたということです。

燃料価格の高騰、多額の設備投資による負債が重荷に

しかし、業績は漁獲量やマグロ市況の動向に左右されやすく、年度ごとの変動が大きい状況が続いていました。

東京商工リサーチ鹿児島支店によると、近年は燃料価格の高騰に加え、船舶の維持管理費や設備更新にともなう負担が重荷となっていました。さらに、多額の設備投資にともなう有利子負債も抱えていたとみられます。

赤字計上で資金繰りが悪化 負債総額は18億6900万円

こうした状況から、「潮」の2025年6月期の売上高は3億7600万円で、利益は1億9800万円の赤字となっていました。

その後も収益改善が進まないまま資金繰りが悪化し、「潮」は、2026年5月7日付けで銀行取引停止処分に至ったということです 。

「潮」の負債総額は18億6900万円で、2026年これまでの鹿児島県内の倒産では最大とみられています。

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