きょう5月30日（土）よる9時 第8話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」

本作は、小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増加している今、学校に行けない子どもたちの居場所・フリースクール『ユカナイ』を舞台に描く物語。学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していく新たな形のヒューマンドラマ。放送を前に、第8話の見どころと場面写真を紹介。

■海の見えるカフェで再会したタツキと蒼空

元妻・優（比嘉愛未）が同席する中、海の見えるカフェで蒼空（山岸想）と再会したタツキ（町田啓太）。タツキは過去の自分の振る舞いが過ちだったことを認め、「蒼空のやりたいことをできる限り支えたい」と深く頭を下げる。しかし蒼空は、「もう終わったんだって、全部。あんたのせいで」と、タツキへ激しい怒りをぶつける。

■『ユカナイ』のアトリエで籠城する海音

『ユカナイ』のアトリエに立てこもり、誰も入れないよう固く扉を閉ざす海音（池村碧彩）。彼女から「パパを呼んで」と頼まれたしずく（松本穂香）は、意を決してタツキに電話をかける。一方、優や蒼空と話し合っていたタツキは、しずくからの着信に気づくものの携帯を取らないようにするが…。

■「タツキ、お休み中」の札をかけ休養するタツキだが…

父親・哲生（吉沢悠）が海音に教育熱心に接する姿を見て、タツキは自身の父・一樹（杉本哲太）との過去を重ね合わせ、精神的に不安定になってしまう。

そんな彼を気遣い、三雲（江口洋介）は仕事を休むよう勧めるが、タツキは海音のことが頭から離れずどうしても心を休めることができない。

■三雲との気まぐれドライブでたどり着いたタツキの実家

三雲から「タツキはどうしてそんなに海音のことが心配なんだろう？」と問いかけられ、「小さい頃に見た風景」を描くよう提案されたタツキ。しかし、青空を描いている最中に突然フラッシュバックに襲われ、手が止まってしまう。

タツキの異変を察した三雲は、彼をドライブへと連れ出す。車中でタツキから幼少期の出来事を聞いた三雲は、突如カーナビを設定し、タツキの実家へと車を走らせる。

■少年時代を過ごした部屋で見つけた、描きかけの絵

突然の帰宅に戸惑う父・一樹と母・かおり（松下由樹）だったが、三雲とタツキを静かに招き入れる。子ども時代を過ごした自室へと向かったタツキがクローゼットを開けると、そこには青空が描かれた画用紙と市のコンクールで入賞した際の賞状が大切に残されていた。

絵を見つめながら複雑な感情にさいなまれるタツキは、やがて、自分の記憶の奥底にある“描きかけの空の絵”を必死に探し始める。

■『ユカナイ』で中学卒業祭の幕が開く

『ユカナイ』のOBである三代川類（MON7A）がギターの弾き語りでオリジナルソングを披露し、いよいよ『ユカナイ』中学卒業祭が幕を開ける。

また、「タツキ先生は甘すぎる！」ドラマ映像で全編が構成された福山雅治による主題歌『拍手喝采』のインスパイアムービーを、YouTube「日テレドラマ公式チャンネル」にて公開中。

URL：https://www.youtube.com/watch?v=8jDS-CU5g4M

TVerでは第1〜3話と最新話を無料配信：https://tver.jp/series/srp8uxgiz9

Huluでは全話とオリジナルストーリーを配信：https://www.hulu.jp/tatsuki-too-kind-for-school/

第8話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/story/