5月最後の週末も、季節外れの暑さになりそうです。暑さのあとは今年初めて列島に台風が近づくおそれがあります。

きょうは、きのう以上に多い200か所くらいで30℃以上の真夏日になりそうです。最高気温は、最も上がる大分の日田や福岡の久留米、前橋で33℃の予想です。今年一番の暑さになる所が多く、仙台など今年初めて真夏日になる所もありそうです。東京は30℃、2日連続で真夏日になるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：20℃ 釧路：16℃

青森 ：23℃ 盛岡：22℃

仙台 ：30℃ 新潟：27℃

長野 ：29℃ 金沢：28℃

名古屋：32℃ 東京：30℃

大阪 ：30℃ 岡山：31℃

広島 ：30℃ 松江：29℃

高知 ：30℃ 福岡：29℃

鹿児島：30℃ 那覇：29℃

5月最終日のあすも200か所くらいで真夏日になる予想です。すでに5月の真夏日の数が、熊本と佐賀、さいたまなど過去最多になっている所がありますが、さらに過去最多の所が増えそうです。週明け月曜日は北海道まで30℃以上の真夏日エリアが拡大して、今年最も多い全国350か所以上で真夏日になるでしょう。関東の内陸など35℃に届く所もありそうです。関東から西を中心に週明けにかけて、数日間、真夏日が続き、暑さが長引く予想です。週末は運動会やお出かけという方もいると思います。カラッとした暑さですが、熱中症対策は万全にしてください。

暑さは雨で落ち着く予想ですが、今年初めて広い範囲で大荒れの天気になるおそれがあります。フィリピンの東にある台風6号は、今後も発達しながら北上して、来週月曜日から火曜日にかけて発達のピーク強い勢力で、風速25メートル以上の暴風域を伴って、沖縄を直撃するおそれがあります。その後、進路を東寄りにかえて、来週中頃からは西日本、東日本に近づく可能性が出てきました。

沖縄はあす、次第に風が強まり、局地的に雨や雷雨になりそうです。月曜日から火曜日にかけては台風本体の活発な雨雲がかかり、暴風も吹き荒れて、大荒れのピークを迎えるでしょう。台風への備えは穏やかな天気のきょうのうちに済ませておくのが良さそうです。本州付近でも週末のうちに備えをお願いします。本州付近に近づく時には発達のピークを過ぎる見通しですが、熱帯由来の非常に暖かく湿った空気が持ち込まれます。警報級の大雨や暴風の可能性が火曜日は沖縄に加えて西日本の太平洋側、水曜日は関東など東日本にも広がっています。台風の進路は最新の予報を確認していただきたいですが、今一度ハザードマップの確認、防災グッズの準備、新しく始まった防災気象情報の見方など確認をしておきましょう。

きょうは広い範囲で晴れて、紫外線も強い見込みです。紫外線対策も取り入れた方が良さそうです。青森には傘のマークがあります。北日本は大気の状態が非常に不安定で、発雷確率も高くなっています。急な雨や落雷、突風などにご注意ください。

来週火曜日になると、西・東日本を中心に暑さがトーンダウンし、真夏日どころか最高気温が25℃を下回って夏日も解消する所があるでしょう。ただ、湿気が多くなり、じめじめムシムシとしそうです。