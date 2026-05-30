陸上・関東インカレで輝いた選手たち 女子1部・5000メートル／立大・湯田和未（1年）

21日から4日間、カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。熱戦を取材した「THE ANSWER」はさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は女子1部・5000メートルに出場した立大の湯田和未（1年）。中高と全国大会でも活躍してきたが、大学は指導者のいない立大に進学。「強豪校に行けば、必ず強くなれるの？」と話す理由とは。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

大会最終日の5000メートル決勝。留学生ランナーが引っ張る展開の中、湯田は第2集団につけた。終盤に集団から遅れたが、151センチの小さな体で懸命に腕を振り、16分39秒79の18位でゴールした。初の関東インカレ。「珍しく緊張して、それがレースに出てしまった」と悔しがったが、1年生ながら堂々の走りを見せた。

「強豪校に行けば、必ず強くなれるの？」

自らに問いかけ、選んだ道で走り続けている。

陸上を始めたきっかけは箱根駅伝だった。「男子の大会だと気づかないほど惹き込まれて、『この大会に出たい』と思って。最初は勘違いからだった」と苦笑いする。小学4年で学校の陸上部に入ると、会津若松一中（福島）では、全中や全国中学校駅伝を経験。学法石川高（福島）では1年時からインターハイに出場し、3年時には全国高校駅伝で1区を任されるなど、大舞台でも活躍してきた。

大学では指導者のいない立大に。望めば、いわゆる強豪校に進めたはず。中高と名門校で競技を続けてきたが、実感したのは「自分次第」ということだった。「強豪校でも、みんなが強くなるわけではない。指導を受けるだけではなくて、それを生かしながら自分で考えてやってみたかった」。学生主体で行う部の方針に惹かれ、興味のあった心理学も現代心理学部で学べることから、進学を決めた。

入部1か月で感じた苦労と成長とは

入学から1か月あまり。これまでの指導者から教わったメニューをもとに、自分で練習を組み立てる。合宿や遠征の予約なども部員で行うといい、「いざ、自由になってみると苦労する。今までは先生方がやってくださったので、ありがたみを感じた」と感謝する。一方で「自己管理の力が身に付く」と成長も実感。自分のレベルや体調に合わせた練習を考え、これまで以上に自分自身と向き合う日々を過ごす。

人生で幾度となく訪れる進路選択。自分に合った環境を選ぶことは、成長に繋がる。だからこそ、湯田は自分の選択に責任を持つ。

「色々な方から意見をいただいたけど、最後は自分のやりたいように。『最後は自分で決める』ということを軸にしている」

大学陸上の目標は、日本インカレの5000メートルと1万メートルで2冠すること。そして立大が出場したことのない全日本大学女子駅伝に出ることだ。

自ら選んだ道を信じ、可能性を追い続ける。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）