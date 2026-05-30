◆ファーム・リーグ 巨人４―１阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人の山城京平投手（２２）が２９日、５回２安打１失点の好投を見せた。ファーム・リーグ、阪神戦（Ｇタウン）に先発。２回２死からソロを被弾したが４、５回は無安打に抑えた。先発は４月２２日の同・西武戦（Ｇタウン）以来、約１か月ぶりとなったが、四死球０。課題としていた制球面でも改善の兆しを見せた。「テンポ良く投げるのがテーマだったので、カウント不利になってもファウルでカウントを稼げたところが要因」と汗を拭った。

４月３０日の同・楽天戦（利府）からは６戦連続で救援として登板。「作りやすさは先発の方があるけれど、中継ぎで腕は振れていたので、今日も良かった。自分が与えられた役割を大事にしています」と、目の前の一球に集中する。

１軍では開幕カードの阪神戦（３月２９日、東京Ｄ）に先発したが、３回途中３安打５四死球で５失点を喫し、翌３０日に登録抹消された。「何か特別なことをするのではなく、今やっていることを継続して取り組みたい。積み重ねが大事だと思います」。再びの１軍マウンドを目指し、一歩ずつ歩みを進める。（加藤 翔平）