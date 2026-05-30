給料はなかなか上がらない。一方で物価は上昇し、株価や不動産価格は膨らみ続けている――。私たちの生活が苦しくなる一方で、なぜ市場にはこれほど大量のカネが流れ込んでいるのか？

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金融アナリストの高橋克英氏の新刊『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』（講談社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



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「カネ余り時代」の到来

コロナショックもあり、日本だけでなく欧米の政府と中央銀行により、史上最大規模の金融緩和策と財政出動策がとられてきた。

金融緩和策とは、極めてシンプルにいってしまうと、中央銀行が、人工的に市中に出回るおカネの量を増やすことで、経済を下支えし、浮上させよう、というものだ。

各国の中央銀行からマネーが際限なく供給されているなか、水の流れと同じように、おカネは必ずどこかに流れ着く。

本来、金融緩和は、大量に供給されたおカネが、預金から銀行貸出を通じて企業の設備投資や運転資金に回り、経済や雇用の活性化に繋げるために行っている。

しかし、金融緩和策が余りにも大規模であるため、そこから余り溢れたおカネは、余剰資金として、世界的にも規模が大きく流動性もある株式市場や不動産市場に流れることになる（図表2‐1）。

このため、極論をいえば、高い信用力を持つ日米欧が大規模な金融緩和策を採っている限り、市中のおカネはジャブジャブ状態にあり、国際金融市場は悪くなりようがない。

こうした金融緩和策などの恩恵を最も受けるのは、既に資産・資金を十分に持ち、その資産・資金を元手に投資や開発を行うことができる大手事業者や富裕層だ。

富の源泉はいつの世も「不動産」

実際のところ、低利で銀行から融資を調達することで不動産投資を行い、資産を積み上げた富裕層も多い。結局のところ、古今東西を問わず、富裕層の富の源泉は、株式（起業や経営含め）と不動産の力による場合がほとんどのはずだ。

こうして誕生した新たな富裕層は、その資産を元手にレバレッジをかけたり、ハイリスク・ハイリターンな投資をしたり、地域や通貨や商品の分散などを図ったりして、ますますその資産を増やすことに成功することになる。まさに、投資が投資を、富が富を生む世界だ。

「実質賃金」を見れば、利上げは限定的

日本においては、日本銀行による金融緩和政策は、2013年4月から2024年3月まで10年以上続いてきた。2024年3月には「金融政策の正常化」のため、日銀は17年振りの利上げを実施。以来、2025年12月末までに合計4度の利上げが行われたことで「金利のある世界」が久々に到来し、更なる金利引上げも想定されている。

もっとも、景気が過熱している訳ではなく、以下にみるように「実質賃金」が依然として低下している現状を見る限り、相次ぐ利上げを伴う急激な金融政策の変更ができる経済環境にはない。

日本においては、依然として政策金利は0.75％（2026年1月末）にとどまっており、いまだに「緩和的な金融環境は維持」されており、低金利であるともいえる。

実質賃金とは、実際に受け取る賃金から物価の影響を取り除いたものであり、例えば、給与が2％上昇しても、物価が4％上昇した場合、名目賃金は上がっても実質的な購買力は低下したことになり、実質賃金はマイナスとなる。

厚生労働省によると、実質賃金は、2022年から4年連続マイナスであり、2025年は通年でマイナス1.3％。足元の2025年12月はマイナス0.1％であり、12ヵ月連続マイナスを記録している。

「カネ余り」の時代はまだまだ続く

高市早苗首相は、経済安全保障担当相時代にも「実質賃金が安定的に上昇し、消費マインドが回復し需要が供給を上回る適切なインフレが実現するまで、緩和のスタンスをとらなければならない」（2024年9月19日）と発言しており、大枠でこうした状況が劇的に改善しない限り「カネ余り」は続くといえよう。

〈「働けない失業者」「働かなくてもいい富裕層」の増加は待ったなし⋯AI革命が「成長と失業」を同時に招くワケ〉へ続く

（高橋 克英／Webオリジナル（外部転載））