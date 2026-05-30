【天才になれなかった全ての人へ】「頭がいいのに活躍できない人」は一体何がダメなのか

「自分にもっと才能があれば…」

誰しも一度はそう思ったことがあるだろう。活躍する同期、年下の有名人、同世代の天才…素直な称賛とは裏腹に「自分だって、本気出せばできるはず…」と思い悩んでいないだろうか。

「『才能がない』と諦める必要なんてない。」そう語るのは、“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏だ。現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回はその“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「あなたが持つ才能の正体」に迫る。

人気漫画家でも、「才能こじらせ歴25年」

そもそも「なんで漫画家がビジネス書を出すんだ？」と思いますよね。

答えは簡単で、私自身が、ずっと才能について悩んでたんです。漫画家と聞くと、「初めから才能があったんじゃないの？」と思われるかもしれませんが、実際は、葛藤の連続でした。「自分は才能がない」あるいは「ある程度あるけど、あの人よりはない」……毎日のように苦悩していました。

「才能とは何か」、ひいては「人生の成功とは何か」を中学生の時から考え続けたので、“才能こじらせ歴25年”以上になります。そんな私が、「才能」をテーマにした漫画が代表作になったのも面白いものですが……。

「カード思考」で自己分析する

「才能」について考えるうえで、ずっと頭の中にあったことがあります。

それは、自分の持っているスキルや能力を「カード」に見立てる思考法です。

例えば、次のようなスキルはわかりやすい例です。

・「文章力」

・「話が上手い」

・「絵が描ける」

他にも、若手の方であれば、「かわいげ」「ガッツ」「体力」などもカードの1つですね。その他、「実家が太い」や「背が高い」なども、カードと言えるでしょう。

「自分のカードを把握しない」は致命的

このカード思考をすると、わかることがあります。

それは、「人によって持っているカードはまったく異なる」と言うことです。

だからこそ、当然、「大組織に合うカード」もあれば、「起業に合うカード」もあるわけです。ビジネスに合うだけではなく、「家庭に合うカード」もあるわけです。

カードに優劣があるわけではありません。人のカードを羨ましがってもしょうがないわけです。例えば「調整能力」のような組織に合うカードを持っている人は組織で活躍できますし、「並外れた行動力」を持っていれば、大企業よりも身軽な組織のほうが活躍しやすいでしょう。例えば「頭がいい」のカードを持っていても組織で必ずしも活躍できないのは、こういったマッチングの理由からだと私は考えています。

一番致命的なのは、「自分が持っているカードを知らない」パターンです。自分が持っている武器をきちんと把握していないと、自分の才能をうまく運用できませんし、環境選びにも失敗してしまいますから。組織がダメなケースもあるかもしれませんが、何よりも「自分のカードを知っているか」のほうが、僕は重要だと考えています。

（この記事は『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する特別な書き下ろし原稿です）