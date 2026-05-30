旅先で思わぬアクシデント。滑って転んで、立てなくなってしまった。

【驚きの展開】「ホンマにあかんヤツやコレ」。泣きそうになっていた私は、見知らぬ人の車に乗せられた

実はその後の予定をキャンセルするほどの大けがだったが、なぜか「いい思い出」に。

神奈川県在住の50代女性・Oさんの体験談。

＜Oさんからのおたより＞

私たち夫婦は毎年、国内のどこかへ旅行するのを趣味にしています。

二十数年前、その年は栃木県へ二泊三日で観光に行きました。

初日は日光の温泉宿で一泊。翌日は那須でおいしいと評判のソフトクリームを食べに、とある牧場へ行きました。

ソフトクリームは評判に違わずおいしくて、一個目をペロリ。二個目を食べながら牧場を散策していると、ソフトクリームに気を取られて、足元が坂道になっているのに気付かず、滑って転んでしまいました。

自分で立ち上がろうとしたのですが、転び方が悪かったのか、足首が痛くて全然立ち上がれません。

当時の私はかなり太めの体型で、夫だけでは私を立たせる事は出来ませんでした。

30キロ痩せました

つかまれる物も周りに何も無く、途方に暮れていると、どこからともなく数人の人が集まってきて、みんなで私を抱えてベンチに座らせてくれました。

その中のお一人が地元の方だったようで、一番近い病院に車を先導して案内してくれたのです。

病院に着いても、車椅子を借りてきてくれたり、とても親切な方でした。

お名前をうかがうと、

「困った時はお互い様だから」

と笑って立ち去ってしまいました。

結局、私の足の骨は折れていて、三日目の観光の予定はキャンセルして帰って来ました。

でも、助けてくださった皆さんのおかげで、嫌な思い出になるどころか、今でも時々思い出しては夫と笑っています。

そして私はダイエットに成功して、当時より30キロ痩せました。これでまたいつ転んでも大丈夫です。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

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（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）