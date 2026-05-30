【飯田 一史】「コスパの良さ」が日本の漫画の海外人気を支えていた…スペインの最新報告書が明らかにした「意外な事実」

スペイン人が日本のマンガを好む理由は「コスパがいいから」だという。

いったいどういうことなのか？

スペインはフランスに次いでヨーロッパのなかでもとくに日本マンガが支持されている国と見られている。

スペイン語圏最大のコミック出版物や作家のデータベースを管理・運営するテベオスフェラ文化協会（ACyT）がコミック産業の年次報告書の最新2025年版を発表した（"Informe Tebeosfera 2025"）。

そこからは「日本のマンガは海外でもどんどん市場を拡大している」という世間のイメージとは異なる姿が見えてくる。

スペインで日本の漫画が強く支持されているワケ

スペインの出版市場（教科書を除く）においてコミックは全体の約7%を占め、年間4600タイトル以上を出版、約1億3000万ユーロの売上と推計されている（Sectorial del Comic『LibroBlancodelComicenEspana(2024)』）。

だいたい240億円だ。

これは、紙も電子も足し合わせたものである。

そもそもデジタルコミックを刊行している出版社は全体の34%にすぎず、そのうち50タイトル以上を配信している企業はさらにその33%しかいない。デジタルコミックの売上は、おそらく紙の0.5％くらいだろうと見積もられている。（"Libro Blanco del Comic en Espana")。

スペイン出版組合連合会（FGEE）の2023年推計では、コミックジャンル全体の売上6687万ユーロのうち紙が6563万ユーロ、電子コミック（デジタル）は約37万ユーロ（Comercio Interior del Libro en Espana 2023。なお、FGEEの調査は「出版組合加盟企業」のみが対象で、コミック専門出版社のデータが十分に反映されていない。そのため、Sectorial del Comic調査の約半分の推計金額となっている）

このコミックのなかにはアメリカ産のものもあればフランスやベルギー産のものもあるし、もちろんスペイン国内で描かれたものも含まれる。

コミック市場全体のうち日本マンガが金額ベースでどのくらいの規模なのかは推計がなく不明である。

ただ、2026年3月に発表されたACyTの最新統計（2025年分を反映したもの）では、日本のマンガは出版点数全体の約36%を占めている。

単純に刊行点数で割ると240億円のうちの3〜4割だから、年間の売上が80〜100億円弱ということになる。

日本のマンガ市場は約7000億円と推計されているので、70分の1である。

刊行されるコミックの平均発行部数はどれくらいなのか？

72%の出版社が1タイトルあたりの発行部数を2500部以下だとしている。

では価格は？

日本マンガは2025年には平均12ユーロ。日本円にして2200円強である。

コミックスが2000円以上すると聞くと「高い」と思うかもしれないが、ヨーロッパでなくても東南アジアでも1500円とか1800円するのは普通である。

コミック全体では16.49ユーロ、3000円を超えている。

日本マンガは相対的に安い。

これが支持されている理由のひとつだと報告書は分析している。

いちばん「安く」読めるのが日本のマンガ

いわゆるアメコミは、一昔前までは12ユーロ程度だったが、2025年には18.34ユーロ。

スペイン国産コミックも2021年の13.47ユーロから2025年には18.22ユーロへ。

フランス・ベルギー作品のバンドデシネ（BD）はハードカバーの豪華な装丁が多く、平均価格は23.43ユーロ。

またページ数で比べると、アメコミは平均167ページ、スペイン国産コミックスは平均121ページ、BDは約130ページ、日本マンガは240ページで圧倒的に日本マンガの単行本のページ数が多い。

だから日本マンガはページ単価が0.05ユーロであるのに対してBDは0.18ユーロと、1ページあたりの価格が3倍以上違う。

安さの理由はまず日本のマンガが白黒であること。それから、単巻完結ではなく続きものが大半を占めるため、スペインの出版社側で日本のもとのコミックスから話数の区切りを変えて大ボリューム版、2巻分を1冊にまとめた2in1形式で2010年代末から刊行していることがある（"Estadisticas Manga 2024")。

もっとも、熱心なマンガ読者からは「紙が薄すぎて裏のページが透ける」「インクがかすれている、または濃すぎる」といった印刷や製本への不満もある。

とはいえ価格を気にする声はマンガの読者に限らず小さくなく、「フランス語や英語の安い版を買う」「古本で探す」といった購買行動も広がっているようだ。

スペイン貯蓄銀行財団（Funcas）が2024年9月に実施した金融教育に関する調査によると、子どもに定期的にお小遣いを与えている親は全体の57%で、その平均金額は週に14.5ユーロだった。マンガは12ユーロだからほかのすべてのことをがまんすれば週1冊ギリギリ買えるが、23ユーロするBDなら2冊が限界だ。

なお、Netflixは広告付きで月8.99ユーロ、スタンダードプランでは14.99ユーロだという。

アニメなら配信で何度も観られてこの値段なわけだから、せっかくマンガにお金を出すなら満足感のあるボリュームで、所有欲求を満たしてくれるちゃんとしたものがほしい、という気持ちになるのも当然だ。

「薄くて割高」よりも「高いけど厚い」ほうがいい

日本でもインフレ、紙材やインクその他の原材料費高騰を受けてコミックスの価格は上昇傾向にある。

ただスペインと違うのは、日本では1冊に収録する話数が減り、ページ数がどんどん薄くなっている、と言われていることだ。

しかし買う側からすると「薄くて割高感がある」と「高いけど厚い」なら後者の方がまだいいのではないだろうか。

日本の紙のマンガ市場は減少傾向にあるが、実はグッズ付きコミックス市場は伸びている。

これが意味するところは、ただ読むだけならデジタルで十分だが、所有欲求を満たすファンアイテムはほしい、と考えるユーザーが増えており、逆に言うといまの主流のパッケージのコミックスは、価格と価値のバランスが中途半端な形態になりつつある、ということだと思われる。

もちろん、どういうパッケージがふさわしいかはジャンルや作家、作品によりけりだから、一律に「こうすべき」とは言えない。

ただ、多少お値段が張ってもいいから、持っておくなら絵が映えるような判型なり、本として飾っておきたいと思える装丁や紙質で買いたい、と望まれているケースは少なくないはずだ。

一時期、コンビニで大ボリューム版が簡易な装丁で大量に刊行されていたが、あれは安価に読めることがウリだった。

いま必要なのは、モノとしての「質」軸も高めたうえで、トータルで考えた場合のお得感、所有欲求、購買時の体験価値を満たしてくれるパッケージだろう。

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