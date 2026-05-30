¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡Û¼ó°ÌÀ¾Éð¤¬ºÇÂ®30¾¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬´°Éõ¾¡Íø¡¦2°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÇÔÀï¤Ç¥²¡¼¥àº¹½Ì¤Þ¤ë¡¡³ÚÅ·¤Ï¸òÎ®Àï4Ï¢ÇÔ
¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤Ï29Æü¡¢6»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ÎÀ¾Éð¤ÏDeNA¤ÈÂÐÀï¡£À¾Éð¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¡¢·¬¸¶¾»ÖÁª¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤Ê¤É¤³¤Î²ó4ÆÀÅÀ¡£7²ó¤Ë¤Ï¥Í¥Ó¥óÁª¼ê¤È¸Å²ìÍªÅÍÁª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É16°ÂÂÇ13ÆÀÅÀ¤Ç°µÅÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤Ï7²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ®¤Ç30¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï2²ó¡¢ÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¤¬¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£3²ó¤Ë¤ÏÀµÌÚÃÒÌéÁª¼ê¤¬¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÂç´ØÍ§µ×Åê¼ê¤¬9²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¡¢´°Éõ¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Î³ÚÅ·¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤Î´ß¹§Ç·Åê¼ê¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È4²ó2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢5²ó3¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£ÂÇÀþ¤Ï6²ó¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿³ÚÅ·¤Ï2-7¤ÇÇÔ¤ì¡¢¸òÎ®Àï4Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò5·î29Æü¤Î¸òÎ®Àï·ë²Ì¡Ó
¢¡À¾Éð13-4DeNA
¾¡Íø¡ÚÀ¾Éð¡Û郄¶¶¸÷À®¡Ê6¾¡2ÇÔ¡Ë
ÇÔÀï¡ÚDeNA¡ÛÅçÅÄ½ØÌé¡Ê1¾¡1ÇÔ¡Ë
ËÜÎÝÂÇ
¡ÚÀ¾Éð¡Û¥«¥Ê¥ê¥ª6¹æ¡¢¥Í¥Ó¥ó9¹æ¡¢¸Å²ìÍªÅÍ2¹æ
¡ÚDeNA¡ÛÅÙ²ñÎ´µ±4¹æ
¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2-0¹Åç
¾¡Íø¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÂç´ØÍ§µ×¡Ê2¾¡3ÇÔ¡Ë
ÇÔÀï¡Ú¹Åç¡Û¶ÌÂ¼¾º¸ç¡Ê1¾¡1ÇÔ¡Ë
ËÜÎÝÂÇ
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÀµÌÚÃÒÌé3¹æ
¢¡¥ä¥¯¥ë¥È7-2³ÚÅ·
¾¡Íø¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡Û»³ÌîÂÀ°ì¡Ê7¾¡1ÇÔ¡Ë
ÇÔÀï¡Ú³ÚÅ·¡Û´ß¹§Ç·¡Ê1ÇÔ¡Ë
ËÜÎÝÂÇ
¡Ú¥ä¥¯¥ë¥È¡ÛÆâ»³ÁÔ¿¿3¹æ
¡Ú³ÚÅ·¡Û¥Þ¥Ã¥«¥¹¥«¡¼1¹æ
¢¡ºå¿À1-0¥í¥Ã¥Æ
¾¡Íø¡Úºå¿À¡Û郄¶¶ÍÚ¿Í¡Ê6¾¡¡Ë
ÇÔÀï¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡ÛÅÄÃæÀ²Ìé¡Ê1¾¡4ÇÔ¡Ë
¥»¡¼¥Ö¡Úºå¿À¡Û¥É¥ê¥¹¡Ê1¾¡1ÇÔ7S¡Ë
¢¡ÃæÆü5-1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
¾¡Íø¡ÚÃæÆü¡ÛÌøÍµÌé¡Ê4¾¡1ÇÔ¡Ë
ÇÔÀï¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û»ûÀ¾À®µ³¡Ê3¾¡2ÇÔ¡Ë
ËÜÎÝÂÇ
¡ÚÃæÆü¡ÛÀÐ°ËÍºÂÀ4¹æ
¾¡Íø¡Úµð¿Í¡Û°æ¾å²¹Âç¡Ê4¾¡4ÇÔ¡Ë
ÇÔÀï¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÃ£¹§ÂÀ¡Ê2¾¡6ÇÔ¡Ë
¥»¡¼¥Ö¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê1¾¡1ÇÔ14S¡Ë