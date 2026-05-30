◇プロ野球 交流戦 巨人4-2日本ハム（29日、エスコンフィールドHOKKAIDO）

巨人の勝利に貢献した松本剛選手が喜びの声をあげました。

この日9番・レフトでスタメン出場した松本選手は2回に第1打席を迎えると、北海道の巨人ファン、さらに古巣日本ハムのファンからも大きな声援が送られます。

この日の松本選手は4打数1安打の内容。6回の第3打席には2アウトランナー3塁でタイムリーを放ち貴重な追加点を挙げると、塁上で喜びを表しました。

勝利後ヒーローとしてファンの前に立った松本選手は「もう気持ちでその前の打席、同じ場面で打ててなかったのでなんとか(ランナーを)返そうとそれだけでした」と打席を振り返りました。

27日からスタメンに入り、これで3試合連続のヒットを放ちましたが「なかなか試合に出られてなかったので、エスコン（での試合）が近づくにつれてなんとか出たいと思っていたので試合に出られてうれしいです。なんとか打って恩返しができたらと思ってやりました。明日からもがんばりたい」と古巣のファンの前でプレーができたことを喜びました。

北海道のファンに向けて「本当にここエスコンで野球をしていて両チームのファンが熱い応援を送ってくれて我々選手たちすごく楽しく野球をやれています。明日からの2試合も全力で応援していただいてジャイアンツが勝てるように活躍したいと思います」とメッセージを贈りました。