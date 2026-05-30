リーグ・アン 25/26の入替戦決勝 ニースとサンテティエンヌの第2戦が、5月30日03:45にアリアンツ・リビエラにて行われた。

ニースはセペ・エリー・ワイ（FW）、ラウル・ルーシェ（MF）、モハメドアリ・チョー（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンテティエンヌはズラブ・ダビタシュビリ（FW）、ルーカス・スタッシン（FW）、イルビン・カルドナ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

45分、ニースは同時に2人を交代。メルビン・バール（DF）、モハメドアリ・チョー（FW）に代わりカイエル・ブダーシュ（MF）、ソフィアン・ディオプ（FW）がピッチに入る。

46分、サンテティエンヌが選手交代を行う。ジュリアン・ルカーディナル（DF）からミカエル・ナデ（DF）に交代した。

62分に試合が動く。ニースのジョナタン・クラウス（DF）がゴールを決めてニースが先制。

62分、サンテティエンヌは同時に2人を交代。デニス・アッピア（DF）、アブドゥライ・カンテ（MF）に代わりジョアン・フェレイラ（DF）、フロリアン・タルデュー（MF）がピッチに入る。

68分、サンテティエンヌが選手交代を行う。イルビン・カルドナ（FW）からアイマン・ムエフェク（MF）に交代した。

78分、ニースが選手交代を行う。ダンテ（DF）からジュマ・バー（DF）に交代した。

その直後の79分サンテティエンヌが同点に追いつく。ズラブ・ダビタシュビリ（FW）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

しかし、81分ニースが逆転。カイエル・ブダーシュ（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

84分、サンテティエンヌが選手交代を行う。Gadegbeku Luan（MF）からジョシュア・ダフス（MF）に交代した。

86分、ニースが選手交代を行う。モルガン・サンソン（MF）からサリス・アブドゥルサメド（MF）に交代した。

その直後の87分ニースに貴重な追加点が入る。ラウル・ルーシェ（MF）のアシストからセペ・エリー・ワイ（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

さらに90+2分ニースが追加点。ソフィアン・ディオプ（FW）のアシストからセペ・エリー・ワイ（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

その後もニースの選手交代が行われたが

ここで後半終了。この試合は4-1。2試合合計スコアで同点となり、延長戦に突入した。

この試合はニースが4-1で勝利し、2試合合計スコアでも4-1で勝利した。

なお、ニースは46分にダンテ（DF）、88分にセペ・エリー・ワイ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-30 06:10:19 更新