なにわ男子・西畑大吾「わかってないな～」と佐久間大介にあきれ顔！『サクサクヒムヒム』でCoCo壱を深掘り

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佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン/※休養中）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。5月30日の放送では、全国各地で幅広い世代に支持され続けている外食チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」（CoCo壱）をじっくり掘り下げる。

■CoCo壱でアルバイト経験もある相席スタートの山添寛も登場

テーマを知ると佐久間は「おー、なるほどね、CoCo壱だ。けっこう俺行ってるよ」と、もともとファンであることを明かす。鮮やかなイエローカラーの看板で知られるこの人気カレーチェーンは、豊富なトッピングと自在な組み合わせによって、自分好みのひと皿を楽しめる点が大きな特徴だ。

定番のカレーはもちろん、辛さやご飯の量から、トッピングの選択肢まで細かく調整することでオンリーワンのカレーが作り出せるスタイルは、多くのファンを生み出している。今回は、そんなCoCo壱ならではの魅力や人気の理由、歴史について深掘り。

CoCo壱について教えてくれるキャラクター“おしつじさん”として登場するのは、学生時代にCoCo壱と出会って以来、頻繁に通い詰め、多い時期には週に5、6日も利用していたという、なにわ男子の西畑大吾。そして、“CoCo壱好きが高じてアルバイト経験まである”という、相席スタートの山添寛を迎える。

今では全国に約1,200店舗を構えるCoCo壱が、かつてのどん底からどうやって成長したのか。また、達人・西畑のちょっと変わった注文のこだわりなど、同チェーンの秘密を徹底解説する。

■「大学の頃、友達とめっちゃ通ってましたね」（佐久間大介）

“おしつじさん”である西畑と山添もスタジオに登場。そんなふたりから佐久間がCoCo壱のトッピングの妙や店の歴史を学びながら、3つの“推しポイント”をもとに深掘りしていく。

1.トッピングで楽しむ！ CoCo壱最強カレー組み合わせ術

2.どん底から大躍進へ…CoCo壱成功の秘密とは？

3.CoCo壱人気トッピング最新ベスト3を大予想!!

まず、佐久間が「カレーのトッピングで納豆を置いてる店って当時ほんとになかったから、“ここ、納豆あるじゃん！”ってなって。大学の頃、友達とめっちゃ通ってましたね」と、CoCo壱にハマッたきっかけを懐古。

そして、CoCo壱愛溢れる“おしつじさん”たちの、カレーとトッピングの種類、イチ押しの組み合わせを紹介。

西畑が特に気に入っているのは、パリパリチキンカレーにほうれん草を追加し、カレーソースを多めにしたうえで辛さを“2辛”に調整するというこだわりのオーダー。さらに、テーブルに置かれている「とろ～り甘くなるソース」を2回しほど加えるのが、西畑ならではの楽しみ方なのだとか。

辛さを強めに設定したカレーへ、あとから甘みを重ねる独自アレンジ“西畑スペシャル”が紹介されると、佐久間は「じゃあ、2辛にしなくていいじゃん！」と鋭くツッコミ。これに西畑は「わかってないな～」とあきれ顔だ。

西畑曰く、甘くなるソースを入れるのは「辛味を消すわけじゃなくて甘みを足してくれる」という狙いがあるとのこと。そして「CoCo壱っていうのは足し算なんです」とキメ顔を見せるのだった。

また、35種類に及ぶトッピングメニューの中から、最新の人気ベスト3を予想する企画も。佐久間と西畑は、見事正解を当てられるのか？

さらに、CoCo壱成功の歴史も紹介。創業当初、苦戦していたものの、ある心構えを実践したことで人気店へ成長したというが…。

最後は、佐久間自らが選りすぐったオリジナルオーダーを実食。西畑おすすめの「とろ～り甘くなるソース」を半信半疑で試した佐久間だったが…。そして、もともとCoCo壱好きだった佐久間にとって、さらなる“推し”になったのか？ お見逃しなく。

■番組情報

日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

05/30（土）23:30～23:55

出演：佐久間大介（Snow Man）、西畑大吾（なにわ男子）、山添寛（相席スタート）

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/

Snow Man OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/43

https://mentrecording.jp/snowman/

■【画像】5月30日放送『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』場面写真