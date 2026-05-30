　30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比270円安の6万6200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては129.5円安。出来高は1万94枚だった。

　TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比24.5ポイント安、TOPIX現物終値比19.67ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 66200　　　　　-270　　　 10094
日経225mini 　　　　　　 66220　　　　　-235　　　194148
TOPIX先物 　　　　　　　3937.5　　　　 -24.5　　　 26532
JPX日経400先物　　　　　 35885　　　　　-190　　　　 571
グロース指数先物　　　　　 804　　　　　 -10　　　　 932
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース