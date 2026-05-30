日経225先物：30日夜間取引終値＝270円安、6万6200円
30日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比270円安の6万6200円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万6329.5円に対しては129.5円安。出来高は1万94枚だった。
TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比24.5ポイント安、TOPIX現物終値比19.67ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66200 -270 10094
日経225mini 66220 -235 194148
TOPIX先物 3937.5 -24.5 26532
JPX日経400先物 35885 -190 571
グロース指数先物 804 -10 932
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3937.5ポイントと前日比24.5ポイント安、TOPIX現物終値比19.67ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 66200 -270 10094
日経225mini 66220 -235 194148
TOPIX先物 3937.5 -24.5 26532
JPX日経400先物 35885 -190 571
グロース指数先物 804 -10 932
東証REIT指数先物 売買不成立
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