ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」のSHOWが28日放送のテレビ朝日「EBiDAN熱中！朝までBUDDiiS」（木曜深夜2・20）で、人気ロックバンド「SEKAI NO OWARI」との過去の共演経験を初告白した。

メンバーたちは、順番に武勇伝を披露し、その衝撃度を一人ずつ段階的に増やしていく企画に挑戦。9人目で登場し、最もインパクトのあるエピソードが求められたSHOWは「子役の時にSEKAI NO OWARIさんの『RPG』のMV（ミュージックビデオ）に出たことがあります」と述べた。

スタジオがざわつく中、「歌い出しにバンって出てる子役が僕です」と続けると、ゲストMCのお笑いコンビ「ちゃんぴおんず」の大ちゃんは「え？そうなの？」と目を丸くした。MVの中で旗を持って行進していたことも明かすと、日本一おもしろい大崎も旗を持つ動作をしながら「え？これ？お前？」と思わず立ち上がりながら声を上げた。他メンバーも最近知ったものの、SHOWからはしっかり説明を受けていなかったほどの秘密エピソードだった。

SHOWは「僕の口からはSEKAI NO OWARIさんと共演するまで言わないでおこうと思っていた」とするも、番組企画のことを考え「共演した時よりもおいしいかも」と判断したようだった。だが、日本一おもしろい大崎から「絶対に共演した時の方がおいしい」とツッコまれた。SHOWは「いつかテレビで共演できるくらい売れますので待っていてください！」と再共演できることを目指し、まい進していくことを誓った。