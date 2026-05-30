J2コンサドーレ札幌が29日、タイ人FWティラパット（19）の期限付き移籍の期間延長を発表した。今季タイの強豪パトゥム・ユナイテッドから加入し1得点、4アシスト。リーグ戦中盤から活躍が目立ってきた逸材が、秋春制となる26〜27シーズンも札幌でプレーする。

「延長を凄くうれしく思う。この特別なリーグよりもっと激しく昇降格もあるJ2リーグ。そこで自分がどこまでできるのか。あとはJ1昇格にできるだけ貢献したい」。若き才能の残留は札幌にとって朗報だ。左利きのアタッカーは徐々に日本のサッカーや川井健太監督の戦術に順応。そのプレーぶりから19歳ながらタイのフル代表に選出されたばかりだ。

その代表活動のため、31日の「明治安田J2・J3百年構想リーグ」プレーオフラウンド第1戦の敵地・J2秋田戦後にチームを離れる。チームは6月6日に第2戦を残しており、秋田戦が自身の同リーグラストマッチとなる背番号19は「できるだけ自分の力を出して、チームの助けになれるように頑張りたい。2連勝を目指しているので勝って札幌に戻ってきたい」と闘志を燃やした。（青木 一平）