◇交流戦 日本ハム2−4巨人（2026年5月29日 エスコンF）

古巣相手に完璧な投球だった。25年オフの現役ドラフトで、巨人から移籍加入した日本ハム・菊地大稀投手（26）が2―4の7回に3番手で登板し、1イニングを打者3人斬り。わずか13球でパーフェクト救援を見せた。

「どんどん攻めていって、自分の投球ができて良かったです。昨年まで一緒にやっていたので、ちょっと変な感じはありました。まだ1試合なので、これを継続していきたい」

新潟・佐渡島出身として初のプロ野球選手だ。佐渡から桐蔭横浜大を経て、21年の育成ドラフト6位で巨人に入団。22年4月に支配下登録され、2年目の23年に50試合に登板し、4勝1セーブ11ホールド、防御率3・40をマークした。24年オフに再び育成選手となったが、7月に支配下復帰すると、昨季1軍では7試合登板も、防御率1・80を記録した。

特筆すべきは奪三振率14・40。日本ハム首脳はそんな潜在能力の高さを2軍時代からチェックし、評価していた。移籍1年目の今季は開幕2軍スタートも、22日のソフトバンク戦から1軍昇格し、3番手として初登板。1回1/3を2安打1失点だったが「真っすぐは強さがあった」と手応えもつかんだ。

実は春季キャンプ以降、直球が150キロを超えなくなっていた。球威を取り戻すべく、キャッチボールを中心に脱力と体重移動を意識。これが実を結んだ。この日は吉川を一ゴロ、丸を遊ゴロに仕留め、最後は4番ダルベックを150キロ直球で空振り三振に斬った。「いい投球を継続して、シーズンを通してチームに貢献していきたい」。新天地に移籍する際、5年目右腕は「僕にとって大きなチャンス。必ず活躍します」と宣言した。古巣への“恩返し投球”をきっかけに、ここからさらに成長していく。（小渕 日向子）