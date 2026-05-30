愛子さま誕生からの1年を振り返り語られた雅子さまの“母として”の思い（2002年12月15日放送）【「皇室ご一家」の記憶】

45年以上続く、皇室番組「皇室ご一家」の中から、皇室の皆さまの懐かしいシーンを振り返る特集「『皇室ご一家』の記憶」。

今回は平成14（2002）年12月15日放送分を振り返る。

なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の天皇皇后両陛下をそれぞれ「皇太子さま」「雅子さま」、上皇ご夫妻を「天皇皇后両陛下」などと記載する

雅子さま 39歳の誕生日

皇太子妃雅子さまは、12月9日、39歳の誕生日を迎えられました。

誕生日に先立って行われた記者会見で、ご自身の将来像について「難しい境遇に置かれている子供たちに心を寄せていきたい」と述べられた雅子さま。また、ご結婚10年目の節目についての質問には次のように話されました。

《雅子さまの記者会見 おことば》

「確かに考えてみますと、年が明けますと、1月19日に皇室会議を開いていただいて、そして婚約ということになったのがもう10年も前になるんだなあということを思い出しますと大変深い感慨がございます。」

「私自身、まさか自分が皇室に入らせていただくことになろうとは夢にも思っておりませんでしたので、本当に何年かの後にそういうお話になりました時には、大変驚き、その時は本当に大きな選択であったと思います。また、分からないこともたくさんございましたし、心もとない気持ちでおりました中を皇太子さまにいろいろとお教えいただきながら、また、天皇皇后両陛下にいつも温かくお見守りいただきながらここまでまいりますことができましたこと、大変有り難く思っておりますし、そして昨年は子供が誕生いたしまして、国民の皆さんから本当に温かい祝福の気持ちを折に触れてお示しいただいていることを心から有り難く感謝しております。」

また、愛子さまが誕生されてからのこの1年間について。

《雅子さまの記者会見 おことば》

「初めて親になってあたふたとしている日々で、初めの半年間は何だかそれまでよりも時間の流れがゆっくりだったような気がいたしました。」

「お陰さまで、とても今のところ身体が丈夫で、そしてまた、おおらかな性格といいますか、皇太子さまに似ましたのか、何ていうのかしら、ゆったりと、どっしりとしておりますので、その点健康に恵まれた子供を持っているということは、そうでない方もたくさんいらっしゃるわけなので、本当に恵まれたことだと思って有り難いことと思っておりますし…」

「今後につきましては、子供を通してまた世の中のいろいろな新しい面も見えてくるのではないかしらと思っておりますので、一つ一つ新しい経験になりますけれども、その時その時できることを考えて、そして皇太子さまのお力にもなれるように努力しながら、子供の成長も見守りながら、私のできることをしていきたいと思っております。」

愛子さま 1歳の誕生日

12月1日、ご夫妻は愛子さまとともに皇居の御所をお訪ねになり、天皇皇后両陛下に愛子さまが初めて誕生日を迎えられたことを報告されました。

ご夫妻に絵本を読んでもらったり、押し車で遊んだりするのが大好きだという愛子さま。

11月25日に行われた生後1年の検診によると、身長は74.2センチ、体重9320グラム。体格は標準よりやや上で、この1年、風邪をひくこともなく元気に成長されています。

愛子さま この一年

愛子さまがご誕生になったのは、去年の12月1日のこと。『愛子』というお名前は「人を愛し、人に愛されるようになってほしい」、そんなご夫妻の思いが込められています。

お宮参りの際の愛子さまの産着は、両陛下からの贈り物。皇后さまが育てられた蚕の糸が使われています。

この頃の愛子さまは、首もすわり始め、天気のいい日には、ご夫妻に抱かれて赤坂御用地の中を散策されています。

初めて泊まりがけでの旅行となった葉山。このとき皇太子さまが、大勢の人たちの前で愛子さまを抱っこされました。

愛子さまが一般の人たちの前に姿を見せられるのは、この日が初めて。詰め掛けた人たちの大きな歓声に、愛子さまは少し驚いたご様子でした。

ゴヨウツツジが見ごろとなった5月、皇太子ご一家は、那須御用邸で静養されました。

愛子さまにとっては初めての那須です。

那須ご滞在中に、御用邸近くの南ヶ丘牧場をお訪ねになりました。

この日はあいにくの雨となりましたが、愛子さまは初めて見る動物たちに興味津々です。

生後6カ月の頃には、一人遊びの時間も増え、寝返りをうつようになった愛子さま。

今年2度目となった那須での滞在中は、皇太子さまの背中でハイキングを楽しまれました。

この夏の間に、ハイハイやつかまり立ちができるようになったそうです。

8月下旬には、両陛下や秋篠宮ご一家と一緒に須崎御用邸へ。滞在中には御用邸近くの海岸で、ベビー用の浮き輪を使って、初めての海水浴を楽しまれたそうです。

そして、愛子さまが見せた初めての「たっち」。

雅子さまと愛子さまが、初めてお二人だけで外出された先は、東京・銀座で開かれた「藤城清治影絵展」。

この作品展には、愛子さまのご誕生をお祝いした作品『夢がとぶ』も展示され、愛子さまもうれしそうな表情を見せていらっしゃいました。

さわやかな秋空のもと、御料牧場をお訪ねになった皇太子ご一家。

初めて見る牛に少し興奮気味な愛子さまと、そんな愛子さまを優しく見守られるご夫妻。

ご両親の深い愛情に包まれて愛子さまは、すくすくと成長されています。

（「皇室ご一家」第1203回 平成14年12月15日放送）