5月27日、不同意性交の疑いで逮捕されたのは、千葉県柏市在住の自称整体師・山口達也容疑者（57）。

警察によると、3月に千葉県柏市内にある整体所で40代の女性に対して、施術中に性的暴行を加えた疑いが持たれている。

事件が起きた約10日後に、女性が警察署に相談したことで発覚。取り調べに対して、山口容疑者は「そんなことはしていない」「数回ハグしてキスしただけ」と容疑を否認しているという。

山口容疑者が経営していたと見られるこの整体所は、‘21年5月にはテレビ番組『モヤモヤさまぁ〜ず2』（テレビ東京系）でも取り上げられていた。

整体院の表には、『モヤモヤさまぁ〜ず2』出演時にもらったサイン色紙や、小池百合子東京都知事（73）のサインが飾られていた。さらに、真偽は不明だが、日本人メジャーリーガーとのツーショット写真も……。

整体所の評判とは――。近隣住民がこう語る。

「前に『モヤモヤさまぁ〜ず』に出ていたことがありました。その時は整体師というより、占いの達人として紹介されていましたね。タロット占いも、お店で行っていたそうです。もう10年以上も前から看板を出していて、電子看板だから夜にはチカチカ光って目立っているけど、お客さんが入って行くところを見た記憶はありません」

HPに《安心の医療を目指しています》と記載していた整体所で起きた今回の事件。真相究明が待たれる――。