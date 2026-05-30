◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武１３―４ＤｅＮＡ（２９日・ベルーナドーム）

まさに“着火剤”となった。同点に追いつかれた直後の３回無死一塁、西武・桑原将志外野手（３２）が相手先発・島田の１４９キロ直球をはじき返した。打球は、右翼線ギリギリに落ち、右翼手が処理に手間取る間に一気に三塁へ。「打った打球はラッキーだったけど、いい結果になってよかった」。決勝の三塁打で、交流戦限定の“黒獅子ユニホーム”に身を包んだ西武打線が完全に目覚め、先発全員の１６安打１３得点。１分けを挟んだ連勝も５に伸びた。リーグ制覇を成し遂げた１８年以来、両リーグ最速での３０勝に到達した。

昨オフのＦＡ移籍で、ハマのガッツマンから所沢のガッツマンに。古巣相手に「いつも通り集中した」と、あいさつ代わりの２安打をお見舞いした。環境が大きく変化してもポリシーは変わらない。それが「全力プレー」だ。「気持ちを前面に、それをプレーで表現したい」。２月の宮崎・南郷での春季キャンプでは若手に負けじと声を出し、特守では泥まみれになりながら白球を追った。その姿勢は、若手の多いレオ軍団に強く刺激を与えている。

三塁打の後、１死三塁の場面では長谷川の遊ゴロで本塁突入。三本間で挟まれたが、打者走者の長谷川が三塁に到達するまで粘り、続く古賀悠の適時打につなげた。西口監督が褒めるのはこんなところだ。「非常に大きかった。本当にいい粘り」とうなずいた。

左ふくらはぎの肉離れから交流戦に合わせて１軍に戻ると、球団初の開幕３連勝。貯金１０も２２年８月３０日以来、実に１３６８日ぶりとなった。ＤｅＮＡでは２４年の日本一を経験し、この先の厳しい道のりも知っている。初めてベルーナＤで上がったお立ち台で宣言した。「改めて、桑原です。僕らしくガッツあふれるプレーでチームを引っ張っていきたい」。一戦ずつ戦い抜き、最後に栄光をつかみ取る。（大中 彩未）