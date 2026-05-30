◆関西学生野球春季リーグ戦▽最終節３回戦 立命大１３―１同大（２９日・わかさスタジアム京都）

今秋のドラフト候補の立命大・西野啓也捕手（４年＝高知）が逆転で首位打者に輝いた。

２８日の２回戦で４打数４安打の固め打ちで、打率３割２分６厘まで押し上げて臨んだ最終戦。２回の第１打席は四球を選び、４回の第２打席は三振に倒れ、打者一巡で回ってきた第３打席で左前にタイムリー。打率３割３分３厘として、トップの関大・中村莞爾（４年＝興国）、関学大・渡部遥斗（３年＝東播磨）と並んだ。

ベンチに戻ったところで、片山正之監督から交代の打診を受けたが固持して継続出場。６回２死走者なしでの第４打席では三遊間を破るヒットで、打率３割４分８厘として単独首位打者を確定させた。

「（監督の打診に）数秒考えたけれど、絶対単独で（首位打者を）取るという気持ちで臨みました」と西野。ナインも驚いていたが、「状態が良かったので不安はあまりなかった。打席に立たなくて３人で首位打者の方が後悔すると思った」と決断の理由を語った。

昨年春から３季連続のベストナインも獲得した。その一方でチームは秋春連覇を逃し３位に終わった。「秋は優勝争いする中で、これ以上の結果を求めたい。長打も打てたらいいなと思う。チームのことを考えながら自分の成績にフォーカスを当てられるように…」と意気込みを語った。