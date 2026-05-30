２０１５、１６年のヴィクトリアマイルを連覇し、１５年のスプリンターズＳも制したストレイトガール（牝）がけい養先である北海道・平取町のＡＳＫ ＳＴＵＤで５月２８日の午後に死んだことが２９日、分かった。１７歳だった。先週、腸捻転を発症して手術をしたが、癒着による腸閉塞を発症するなど体調を崩して天国へ旅立った。

現役時代はＧ１を３勝。１５年の暮れで引退予定だったが、現役続行に切り替えて１６年にヴィクトリアマイルを制して連覇を達成。２馬身半差をつけて１分３１秒５で駆け抜け、当時のレースレコードをマークした。廣崎利洋オーナーは「私から見たら恩人のような存在です。北海道できちんとお墓をつくろうと思っています。３月にイクイノックスとの間に男の子が生まれ、いいお母さんとして過ごしていたのですが、無情の悲しみに浸っております」と思いを語った。

今春、８番子にあたるイクイノックスとの牡馬を出産しており、その後、キタサンブラックと交配した後の出来事だった。廣崎オーナーが所有し、今年の日本ダービーに出走するアスクエジンバラにとっては伯母の関係にあたり長年、グループを支えてきた血統背景がある。

同オーナーは「こういったときにアスクエジンバラがダービーで走るのは、なにか縁のようなものを感じます。この血統は未来に続きます。たくさんの感動をくれたガールには、本当に感謝しています」と名牝の血が続いていくことを願っていた。